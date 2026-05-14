¿Será factor? La lluvia se hace presente en el Banorte previo al Cruz Azul vs Chivas

Cada vez estamos más cerca del arranque de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX pues, Cruz Azul y Chivas ya se alista para medirse en el Estadio Banorte. Sin embargo, parece que el partido se llevará a cabo bajo la lluvia.

La lluvia se hace presente

A dos horas de que se lleve a cabo el partido de Ida de Semifinales, la gente ya empezó a llegar al estadio azteca para apoyar a sus respectivos equipos, sin embargo, no fueron los únicos en llegar pues la lluvia también se hizo presente.

Pese a que aún está la presencia del sol, la lluvia apareció de forma importante, misma que podría cambiar por completo el desempeño de los dos equipos durante el partido en el Banorte.

De acuerdo con distintos sitios meteorológicos, la lluvia se mantendrá durante las siguientes horas, sin embargo, bajará la intensidad a partir de las 19 horas. Durante las dos horas del partido se espera una 'lluvia débil' y alrededor de un milímetro bajando hasta 0.3 mm.

La lluvia ya llegó al Estadio Banorte | MEXSPORT

Se espera un lleno

Pese a la lluvia, se espera que el Estadio Azteca esté lleno para el partido. Desde hace un par de días se reveló que los boletos para el partido de este miércoles por la tarde se habían agotado, esto incluso con los elevados precios de venta.

Además, la afición de Cruz Azul tiene planeado realizar un mosaico para alentar a su equipo previo al inicio del encuentro. El grupo de animación 'Sangre Azul, ya puso pancartas en cada asiento de la cabecera y apunta a tener una imagen destacada, tal y como lo hicieron ante Atlas.