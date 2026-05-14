Así salta Cruz Azul Azul para su duelo contra Chivas

La ausencia de Jorge Rodarte obligó a Cruz Azul a meter mano en su alineación para su compromiso ante Chivas.

la afición de cruz azul apunta a realizar un mosaico para apoyar a su equipo | MEXSPORT

El juvenil quedó descartado debido a influenza , mientras que Gabriel Fernández tampoco estará en la convocatoria por decisión preventiva.

En defensa, Kevin Mier se mantendría en el arco acompañado por Willer Ditta, Amaury García y Gonzalo Piovi.

Omar Campos en celebración tras el triunfo de Cruz Azul contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

En los carriles aparecerían Omar Campos y Carlos Rotondi.

La mitad de la cancha estaría conformada por Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino, mientras que José Paradela y Christian Ebere apuntan a ser los hombres más adelantados.

Jugadores de Cruz Azul en la victoria contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El ajuste en el once se dio tras la baja de Rodarte, situación que obligó a recorrer piezas dentro del esquema y derivó en movimientos de Paradela, Palavecino y Rotondi para mantener el equilibrio del equipo.

Sobre Toro Fernández es una cuestión de prevención. Ya que la dirección técnica prefiere que esté al 100 para la vuelta ante Chivas.