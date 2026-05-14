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Futbol

Así salta Cruz Azul Azul para su duelo contra Chivas

Cruz Azul se pinta de Azul l X:CruzAzul
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 19:42 - 13 mayo 2026
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La Máquina no quiere dejar nada al azar cuando reciba al superlier del Clausura 2026

La ausencia de Jorge Rodarte obligó a Cruz Azul a meter mano en su alineación para su compromiso ante Chivas.

la afición de cruz azul apunta a realizar un mosaico para apoyar a su equipo | MEXSPORT
la afición de cruz azul apunta a realizar un mosaico para apoyar a su equipo | MEXSPORT

El juvenil quedó descartado debido a influenza , mientras que Gabriel Fernández tampoco estará en la convocatoria por decisión preventiva.

En defensa, Kevin Mier se mantendría en el arco acompañado por Willer Ditta, Amaury García y Gonzalo Piovi.

Omar Campos en celebración tras el triunfo de Cruz Azul contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Omar Campos en celebración tras el triunfo de Cruz Azul contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

En los carriles aparecerían Omar Campos y Carlos Rotondi.

La mitad de la cancha estaría conformada por Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino, mientras que José Paradela y Christian Ebere apuntan a ser los hombres más adelantados.

Jugadores de Cruz Azul en la victoria contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul en la victoria contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El ajuste en el once se dio tras la baja de Rodarte, situación que obligó a recorrer piezas dentro del esquema y derivó en movimientos de Paradela, Palavecino y Rotondi para mantener el equilibrio del equipo.

Sobre Toro Fernández es una cuestión de prevención. Ya que la dirección técnica prefiere que esté al 100 para la vuelta ante Chivas.

Joel Hiqui en celebración con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Hiqui en celebración con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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