Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chivas aplasta al América y acaricia el título Sub-21 con goleada en el Clásico Nacional

Chivas se impuso a América en la Fina de Sub 21 | IMAGO7
Chivas se impuso a América en la Fina de Sub 21 | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 20:30 - 13 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rebaño Sagrado tomó ventaja en la Ida de la Final y ve cerca el título

El Clásico Nacional se pintó de rojiblanco. Chivas ganó, gustó y goleó 4-1 al América esta tarde en el Estadio AKRON, en la Final de Ida de la Liga MX de categoría Sub-21. Con actuaciones brillantes de Esteban Mendoza y Jesús Hernández, ambos autores de un doblete, el Guadalajara dio un golpe de autoridad y dejó encaminada la serie rumbo al título antes de viajar a la Ciudad de México.

Chivas Sub 21 se impuso al América en la Final de Ida de la categoría | IMAGO7
Chivas Sub 21 se impuso al América en la Final de Ida de la categoría | IMAGO7

Así ganó Chivas

El primer gol llegó tras un tiro de esquina. Después de un largo trazo al segundo poste, apareció Esteban Mendoza, quien remató de primera intención para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 para el Rebaño. El atacante rojiblanco encendió aún más el ambiente al celebrar con una señal de silencio hacia la tribuna.

América nunca logró encontrar comodidad en el partido y Chivas aprovechó cada desatención defensiva del conjunto azulcrema. Los tapatíos tomaron constantemente mal parada a la zaga visitante y estuvieron cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones.

El segundo tanto cayó gracias a una auténtica joya de Jesús Hernández. El delantero recibió un balón largo, controló de pecho entre dos defensores, recortó para quitarse la marca y, cuando parecía que dispararía, volvió a enganchar para dejar al arquero vencido antes de definir con tranquilidad entre sus piernas para el 2-0.

América Sub 21 no supo responder ante Chivas y se aleja del título | IMAGO7
América Sub 21 no supo responder ante Chivas y se aleja del título | IMAGO7

En la parte complementaria, el trámite del encuentro no cambió. Guadalajara siguió dominando y encontró el tercer gol nuevamente por conducto de Esteban Mendoza, quien apareció dentro del área para firmar su doblete y colocar el 3-0, dejando contra las cuerdas al conjunto capitalino.

Cuando parecía que Chivas cerraría el partido sin recibir anotaciones, Miguel Ángel Carreón descontó para el América. El atacante azulcrema sacó un potente disparo para vencer a Ángel Romero y marcar el 3-1, resultado que devolvió algo de esperanza a los visitantes de cara al duelo de vuelta.

Sin embargo, en los minutos finales volvió a aparecer Jesús Hernández para sellar la goleada. El rojiblanco recibió el balón fuera del área y sacó un disparo suave, pero perfectamente colocado, que se estrelló en el poste antes de entrar al arco, desatando la locura entre los aficionados presentes en el Estadio AKRON y decretando el definitivo 4-1.

Con esta contundente ventaja, Chivas viajará a la Ciudad de México con la misión de completar la obra y conquistar el campeonato. Además, el encuentro marcó el último partido disputado en el Estadio AKRON antes de adoptar oficialmente el nombre de Estadio Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Chivas Sub 21 selló la goleada ante América en la Final del clausura 2026 | IMAGO7
Chivas Sub 21 selló la goleada ante América en la Final del clausura 2026 | IMAGO7
Lo Último
20:48 La reacción de Kevin Mier tras su error en el Cruz Azul vs Chivas
20:35 Rosario Central elimina a Racing en un partido lleno de polémica y termina con dos expulsados
20:32 Chivas 'invade' el Estado Banorte de Cruz Azul
20:30 Chivas aplasta al América y acaricia el título Sub-21 con goleada en el Clásico Nacional
20:08 Tazo Dorado le sale caro a la Patrulla Espiritual: es denunciada por privación ilegal de la libertad
20:04 Florentino Pérez explota por el caso Negreira: 'Es la mayor corrupción en la historia'
19:42 Así salta Cruz Azul Azul para su duelo contra Chivas
19:35 Cruz Azul pierde a dos jugadores para enfrentar a Chivas; Toro Fernández queda fuera
19:32 América ya tiene a tres ‘refuerzos’ de cara al Apertura 2026, ¿quiénes son?
19:28 Atlas anuncia sus primeras bajas rumbo al Apertura 2026