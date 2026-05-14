Chivas aplasta al América y acaricia el título Sub-21 con goleada en el Clásico Nacional

El Clásico Nacional se pintó de rojiblanco. Chivas ganó, gustó y goleó 4-1 al América esta tarde en el Estadio AKRON, en la Final de Ida de la Liga MX de categoría Sub-21. Con actuaciones brillantes de Esteban Mendoza y Jesús Hernández, ambos autores de un doblete, el Guadalajara dio un golpe de autoridad y dejó encaminada la serie rumbo al título antes de viajar a la Ciudad de México.

Chivas Sub 21 se impuso al América en la Final de Ida de la categoría | IMAGO7

Así ganó Chivas

El primer gol llegó tras un tiro de esquina. Después de un largo trazo al segundo poste, apareció Esteban Mendoza, quien remató de primera intención para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 para el Rebaño. El atacante rojiblanco encendió aún más el ambiente al celebrar con una señal de silencio hacia la tribuna.

América nunca logró encontrar comodidad en el partido y Chivas aprovechó cada desatención defensiva del conjunto azulcrema. Los tapatíos tomaron constantemente mal parada a la zaga visitante y estuvieron cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones.

El segundo tanto cayó gracias a una auténtica joya de Jesús Hernández. El delantero recibió un balón largo, controló de pecho entre dos defensores, recortó para quitarse la marca y, cuando parecía que dispararía, volvió a enganchar para dejar al arquero vencido antes de definir con tranquilidad entre sus piernas para el 2-0.

América Sub 21 no supo responder ante Chivas y se aleja del título | IMAGO7

En la parte complementaria, el trámite del encuentro no cambió. Guadalajara siguió dominando y encontró el tercer gol nuevamente por conducto de Esteban Mendoza, quien apareció dentro del área para firmar su doblete y colocar el 3-0, dejando contra las cuerdas al conjunto capitalino.

Cuando parecía que Chivas cerraría el partido sin recibir anotaciones, Miguel Ángel Carreón descontó para el América. El atacante azulcrema sacó un potente disparo para vencer a Ángel Romero y marcar el 3-1, resultado que devolvió algo de esperanza a los visitantes de cara al duelo de vuelta.

Sin embargo, en los minutos finales volvió a aparecer Jesús Hernández para sellar la goleada. El rojiblanco recibió el balón fuera del área y sacó un disparo suave, pero perfectamente colocado, que se estrelló en el poste antes de entrar al arco, desatando la locura entre los aficionados presentes en el Estadio AKRON y decretando el definitivo 4-1.

Con esta contundente ventaja, Chivas viajará a la Ciudad de México con la misión de completar la obra y conquistar el campeonato. Además, el encuentro marcó el último partido disputado en el Estadio AKRON antes de adoptar oficialmente el nombre de Estadio Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo de 2026.