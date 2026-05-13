¿Adiós América? Brian Rodríguez es vinculado con Cruzeiro

Tras la reciente eliminación del Club América en la Liguilla a manos de los Pumas, en Coapa ha comenzado los primeros rumores de traspasos de cara al próximo torneo y el nombre que en las últimas horas suena para salir es el del extremo uruguayo Brian Rodríguez, quien podría continuar su carrera en el futbol brasileño.

Brian Rodríguez en lamento en el partido entre América y Toluca | IMAGO 7

'RAYITO' OFRECIDO AL CRUZEIRO

De acuerdo con información del portal Ge Globo, el atacante charrúa fue ofrecido formalmente al Cruzeiro en las últimas horas. Si bien la directiva de la "Bestia Negra" no ve con malos ojos la incorporación del jugador, el movimiento no se originó desde las oficinas de las Águilas.

CRUZEIRO YA LO HABÍA SONDEADO

Un punto clave en esta negociación es que de acuerdo a reportes, el ofrecimiento fue realizado por Edgar "Chino" Lasalvia, representante de Rodríguez, y no por el Club América. Esta maniobra no es nueva en el entorno del uruguayo; en mercados de pases anteriores, el agente ha utilizado tácticas similares para sondear el mercado internacional o ejercer presión en busca de mejoras contractuales o renovaciones con el conjunto azulcrema.

Aunque el interés del Cruzeiro es real —el club ya había sondeado al jugador a mediados del año pasado—, el factor económico es la principal barrera. El América tiene tasada la carta de Brian Rodríguez en una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Brian Rodríguez con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7

Hasta el momento, no existen negociaciones formales entre ambas directivas. El interés se mantiene en un sondeo preliminar por parte del club de Belo Horizonte, que evalúa si la inversión de doble dígito es viable para su presupuesto actual.

PUNTO CLAVE A FAVOR DE BRIAN

De igual forma, la misma fuente reportar que un punto que le juega a favor a Brian Rodríguez con el Cruzeiro es el idioma, pues a pesar de ser uruguayo de nacimiento, el extremo de las Águilas habla de manera fluida portugués, por lo que la adaptación sería más sencilla y el club lo ve con buenos ojos.

Por el momento, 'Rayito' se encuentra de vacaciones y se espera que en los próximos días sea incluido en la lista final de Uruguay de cara a la Copa del Mundo 2026, por lo que su futuro se podría definir durante la justa de verano.