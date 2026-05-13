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Futbol

¡Capital rojiblanca! Chivas recibe 'serenata' previo a la Semifinal vs Cruz Azul

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:28 - 12 mayo 2026
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La pasión rojiblanca se hizo sentir en el sur de la Ciudad de México

Cerca de 400 aficionados de Chivas se dieron cita en el hotel de concentración del equipo para brindar una serenata previo al duelo de ida de las Semifinales del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Afición de Chivas | X:@Chivas

La magnitud de seguidores provocó caos vial en los alrededores del inmueble, donde decenas de familias y grupos de amigos llegaron con banderas, playeras y cánticos para alentar al Rebaño Sagrado, pese a la lluvia y las bajas temperaturas.

Los aficionados no dejaron de cantar durante varios minutos y entonaron a todo pulmón

“Te deseo lo mejor”, además de las tradicionales porras como “Dale Rebaño” y el ya emblemático “Chivas, Chivas”, que retumbó en toda la zona.

JUGADORES DE CHIVAS SALEN DEL HOTEL

Ante la muestra de apoyo, los jugadores salieron del hotel para agradecer a la afición y convivir con ella tomándose fotografías y firmando autógrafos.

Uno de los futbolistas más ovacionados fue Ángel Sepúlveda, además de Omar Govea, Diego Campillo y Micky Tapias, quienes recibieron el cariño de los seguidores rojiblancos.

Con el respaldo de su gente, Chivas visitará este miércoles a Cruz Azul en el Estadio Banorte, en el encuentro correspondiente a la semifinal de ida del Clausura 2026, programado para las 20:00 horas

Afición de Chivas | X:@Chivas
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