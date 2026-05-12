El Clausura 2026 revive una escena histórica con Pumas, Chivas y Cruz Azul como protagonistas

El Clausura 2026 quedó marcado por una combinación poco habitual en la Liga MX.

Pumas, Chivas y Cruz Azul avanzaron a las Semifinales y volvieron a coincidir entre los cuatro mejores equipos del torneo, una situación que apenas se ha presentado siete veces desde la instauración de los torneos cortos en 1996.

En 59 certámenes disputados bajo este formato, la presencia simultánea de tres de los llamados equipos grandes ha sido una excepción más que una costumbre.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

La más reciente había ocurrido en el Clausura 2024, cuando América, Guadalajara y Cruz Azul alcanzaron la antesala de la final. Aquella edición terminó con el conjunto azulcrema levantando el título bajo el mando de André Jardine.

Dos años antes, en el Guard1anes 2020, Pumas, Chivas y Cruz Azul también lograron instalarse en Semifinales, aunque el campeonato terminó en manos de León tras imponerse al cuadro universitario en la final.

Nacho Rivero en lamento con Cruz Azul en la Semifinal contra Pumas en el Guardianes 2020 de Liga MX | IMAGO 7

Otro antecedente cercano se dio en el Apertura 2018, con América, Pumas y Cruz Azul compartiendo protagonismo en la fase definitiva.

En el Clausura 2011 coincidieron Pumas, Guadalajara y Cruz Azul, edición que concluyó con los universitarios como campeones.

Pumas con el trofeo de campeón del Clausura 2011 | MEXSPORT

En el Clausura 2007 estuvieron Chivas, América y el cuadro cementero, aunque Pachuca fue el que se quedó con el trofeo. Mientras tanto, en el Clausura 2004 también figuraron Pumas, el Rebaño Sagrado y Cruz Azul entre los semifinalistas.