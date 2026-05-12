Profeco interviene en problema con Fanki; los precios podrían ser respetados

Los boletos para la Semifinal de Ida del partido entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Banorte han generado un problema, los precios estuvieron mal para la preventa de los aficionados a La Máquina, quienes pudieron acceder desde la noche del lunes hasta la tarde del martes.

El problema radicó en que todas las localidades, sin excepción alguna se encontraban con un precio de $113, por lo que quienes entraban al sitio se encontraban con la posibilidad de comprar entradas mucho más baratas de lo que se esperaba, pero la misma boletera ha emitido el comunicado de que no se hará válido ese precio y todo será reembolsado para una mejor dinámica, aunque Profeco ya se ha expresado al respecto.

Jugadores de Cruz Azul y Necaxa en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

¿Qué dice Profeco acerca de este caso?

Ya con el comunicado de que no se respetará el precio equivocado de los boletos ya vendidos por parte de Fanki, Profeco ha emitido su propio comunicado a través de redes sociales en donde informa que, si fuiste parte de los usuarios a los que no se les ha respetado la compra, podrás comunicarte con ellos para que el boleto cueste lo que la plataforma decía en un inicio.

La comunicación con Profeco se puede dar ya sea vía telefónica o bien, vía correo electrónico, con los aficionados en comentarios agradeciendo que todo se vaya a dar de tal manera, pues desde la venta de boletos del partido de México ante Portugal, la plataforma ya había presentado errores contundentes.

Toma de la afición mexicana en el partido de México vs Portugal l MEXSPORT

Una cosa más que hay por agregar, es que en comentarios, un usuario también agregó un nuevo comunicado, esta vez del mismo Estadio Banorte, en donde también se esclarece que el reembolso se dará para todos los usuarios que hayan adquirido su boleto, sin importar que lo hayan requerido o no, o bien, el banco en el cual hayan hecho el pago.

Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera @Fankisports

para el partido Cruz Azul-Chivas, la @Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos… pic.twitter.com/8GGUp36mWa — Profeco (@Profeco) May 12, 2026

Fases de venta

El martes 12 de mayo es el día en el cual se dará la venta general de las entradas para el partido en contra de Chivas, por lo que se augura una buena entrada; es por eso que, Cruz Azul ha lanzado tres fases de venta, primero con el plan SOY CELESTE, posteriormente con el Pase Azul y ya al final la venta general, misma que inicia a las 6:00 PM.

Los precios van desde los $500 hasta los $3250, por lo que hay una gran variedad hasta llegar a los dos extremos de la venta; además, no se sabe cuántos boletos sobrarán por zona después de la venta exclusiva a aficionados de Cruz Azul.