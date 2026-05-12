Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX?

Cruz Azul recibe a Chivas en la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Cruz Azul recibe a Chivas en la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:54 - 12 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina tratará de tomar ventaja en casa para inclinar la eliminatoria a su favor rumbo a la Final del torneo

¿Revancha rojiblanca o dominio celeste? Por segundo torneo consecutivo en la Liga MX, Cruz Azul se enfrentará a Chivas en Liguilla y una vez más buscará eliminar al Rebaño, como lo hizo el semestre pasado en Cuartos de Final del Apertura 2025. Sin embargo, las circunstancias en las cuales se enfrentarán ambos clubes son diferentes en esta ocasión.

Para el conjunto tapatío es la segunda Liguilla bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, mientras que para los cementeros es apenas su primera Semifinal con Joel Huiqui. Y si bien el exdefensa mexicano tiene tres triunfos en tres partidos, Chivas será un rival más incómodo que Necaxa, al cual venció 4-1 en la Jornada 17, y Atlas, ante el cual se impuso 4-2 en el marcador global en Cuartos de Final.

De esos tres compromisos, la Máquina batalló de más en la ida contra los rojinegros, en la cual dejó ir una ventaja de 0-2 y solo logró el triunfo 3-2 por un polémico penal de último minuto. En ese contexto, y con el recuerdo de lo ocurrido el torneo pasado cuando solo la falla desde los once pasos por parte de Javier 'Chicharito' Hernández salvó a los cementeros, Cruz Azul deberá mejorar de forma considerable para no sufrir de nuevo ante el Rebaño.

Omar Campos en celebración tras el triunfo de Cruz Azul contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Omar Campos en celebración tras el triunfo de Cruz Azul contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

El Rebaño llegará motivado luego de la remontada contra Tigres, en un dramático triunfo 2-0 para empatar a 3-3 el global y avanzar por posición en la vida. No obstante, el equipo de Milito mostró varias carencias durante toda la serie, principalmente por la ausencia de sus seleccionados, por lo que tampoco pueden confiarse en que Cruz Azul entregue la eliminatoria como lo hicieron los felinos.

Cruz Azul quiere inclinar la balanza a su favor

Será la quinta ocasión en la historia de los torneos cortos que la Máquina se enfrenta al Rebaño en Liguilla. En las cuatro anteriores, cada equipo avanzó dos veces, por lo que la Fase Final de este Clausura 2026 inclinará la balanza a favor del vencedor. Cruz Azul ganó la ya mencionada del Apertura 2025, tras el empate sin goles en el Estadio Akron en la ida y el triunfo 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario en la vuelta.

'Chicharito' Hernández en lamento tras fallar el penal contra Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025 | IMAGO 7
'Chicharito' Hernández en lamento tras fallar el penal contra Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025 | IMAGO 7

Antes de esa eliminatoria, Chivas se quedó con la serie en Cuartos de Final del Apertura 2006, con la victoria 2-0 en casa en la ida y el empate 2-2 en la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que tres años antes, en el Clausura 2003, se dio la épica remontada rojiblanca cuando luego de la derrota 4-1 en el Estadio Azul, se impuso por el mismo marcador en el Estadio Jalisco y con el 5-5 global avanzó por posición en la tabla.

El primer torneo corto en el cual estos dos equipos se enfrentaron en Liguilla fue en Cuartos de Final del Verano 1999, cuando Cruz Azul se impuso 1-2 en la ida en el Jalisco y con el empate 2-2 en casa en la vuelta avanzó a la siguiente ronda. En ese contexto, la de este Clausura 2026 será la primera Semifinal que protagonicen y la segunda ocasión en la Fiesta Grande que la serie termine en Guadalajara.

Cruz Azul ante Chivas en Fase Final | MEXSPORT
Cruz Azul ante Chivas en Fase Final | MEXSPORT

Con ello en mente, Joel Huiqui deberá buscar el triunfo sí o sí este miércoles en el Estadio Banorte y con una amplia diferencia para evitar complicaciones en la vuelta. Los dos últimos predecesores del exzaguero, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón, no llegaron a la Final por el criterio de la posición en la tabla, tras los empates 2-2 contra América y Tigres, respectivamente. Por lo que Huiqui deberá aprender de sus errores para no cometer el mismo pecado.

¿Dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Chivas?

  • Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

  • Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Banorte

  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7

Lo Último
18:56 Israel López, exfutbolista de Pumas, anticipa la final de Chivas vs Pumas
18:49 Qué es la falla de Cascadia y por qué preocupa un posible megaterremoto
18:43 Tras las intensas lluvias: ¿Cómo queda el Hoy No Circula del miércoles 13 de mayo 2026?
18:23 Harfuch niega operaciones encubiertas de la CIA en México tras reporte sobre operativo en Chihuahua
18:21 Machine Gun Kelly en México: fecha, sede, preventa y todo lo que debes saber de su show
18:06 ¿Habrá clases durante el Mundial 2026? Alumnos tomarán clases virtuales en partidos de México
18:00 ¿Alejandra Guzmán será abuela? Esto dijo sobre Frida Sofía
17:58 Cruz Azul y la maldición que no logra romper en Liguilla desde hace 13 años
17:47 NBA de luto; muere Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies
17:45 El Clausura 2026 revive una escena histórica con Pumas, Chivas y Cruz Azul como protagonistas