Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX?

¿Revancha rojiblanca o dominio celeste? Por segundo torneo consecutivo en la Liga MX, Cruz Azul se enfrentará a Chivas en Liguilla y una vez más buscará eliminar al Rebaño, como lo hizo el semestre pasado en Cuartos de Final del Apertura 2025. Sin embargo, las circunstancias en las cuales se enfrentarán ambos clubes son diferentes en esta ocasión.

Para el conjunto tapatío es la segunda Liguilla bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, mientras que para los cementeros es apenas su primera Semifinal con Joel Huiqui. Y si bien el exdefensa mexicano tiene tres triunfos en tres partidos, Chivas será un rival más incómodo que Necaxa, al cual venció 4-1 en la Jornada 17, y Atlas, ante el cual se impuso 4-2 en el marcador global en Cuartos de Final.

De esos tres compromisos, la Máquina batalló de más en la ida contra los rojinegros, en la cual dejó ir una ventaja de 0-2 y solo logró el triunfo 3-2 por un polémico penal de último minuto. En ese contexto, y con el recuerdo de lo ocurrido el torneo pasado cuando solo la falla desde los once pasos por parte de Javier 'Chicharito' Hernández salvó a los cementeros, Cruz Azul deberá mejorar de forma considerable para no sufrir de nuevo ante el Rebaño.

Omar Campos en celebración tras el triunfo de Cruz Azul contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

El Rebaño llegará motivado luego de la remontada contra Tigres, en un dramático triunfo 2-0 para empatar a 3-3 el global y avanzar por posición en la vida. No obstante, el equipo de Milito mostró varias carencias durante toda la serie, principalmente por la ausencia de sus seleccionados, por lo que tampoco pueden confiarse en que Cruz Azul entregue la eliminatoria como lo hicieron los felinos.

Cruz Azul quiere inclinar la balanza a su favor

Será la quinta ocasión en la historia de los torneos cortos que la Máquina se enfrenta al Rebaño en Liguilla. En las cuatro anteriores, cada equipo avanzó dos veces, por lo que la Fase Final de este Clausura 2026 inclinará la balanza a favor del vencedor. Cruz Azul ganó la ya mencionada del Apertura 2025, tras el empate sin goles en el Estadio Akron en la ida y el triunfo 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario en la vuelta.

'Chicharito' Hernández en lamento tras fallar el penal contra Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025 | IMAGO 7

Antes de esa eliminatoria, Chivas se quedó con la serie en Cuartos de Final del Apertura 2006, con la victoria 2-0 en casa en la ida y el empate 2-2 en la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que tres años antes, en el Clausura 2003, se dio la épica remontada rojiblanca cuando luego de la derrota 4-1 en el Estadio Azul, se impuso por el mismo marcador en el Estadio Jalisco y con el 5-5 global avanzó por posición en la tabla.

El primer torneo corto en el cual estos dos equipos se enfrentaron en Liguilla fue en Cuartos de Final del Verano 1999, cuando Cruz Azul se impuso 1-2 en la ida en el Jalisco y con el empate 2-2 en casa en la vuelta avanzó a la siguiente ronda. En ese contexto, la de este Clausura 2026 será la primera Semifinal que protagonicen y la segunda ocasión en la Fiesta Grande que la serie termine en Guadalajara.

Cruz Azul ante Chivas en Fase Final | MEXSPORT

Con ello en mente, Joel Huiqui deberá buscar el triunfo sí o sí este miércoles en el Estadio Banorte y con una amplia diferencia para evitar complicaciones en la vuelta. Los dos últimos predecesores del exzaguero, Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón, no llegaron a la Final por el criterio de la posición en la tabla, tras los empates 2-2 contra América y Tigres, respectivamente. Por lo que Huiqui deberá aprender de sus errores para no cometer el mismo pecado.

¿Dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Chivas?