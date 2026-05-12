¡Nuevos problemas con Fanki! Aficionados exhiben equivocación en los precios del Cruz Azul vs Chivas

Cruz Azul logró algo que parecía demasiado complicado, tener el partido de Ida de las Semifinales ante Chivas en el Estadio Banorte, todo esto ya que tan solo unos minutos después de que termine el partido, se tendrá que entregar el inmueble a FIFA para los preparativos de la Copa del Mundo.

Sin embargo, a pesar de que la felicidad se había hecho presente para los aficionados de ambos equipos, la preventa ya ha generado un problema que causó molestia, pues ahora, quienes ya habían adquirido sus boletos, no tienen la posibilidad de quedárselos, esto debido a un reembolso obligatorio.

Afición de Cruz Azul en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué pasó con la preventa de boletos?

A través de redes sociales, un pequeño sector de aficionados del Cruz Azul, se ha quejado al respecto de la compra de sus boletos, pues han mencionado que en la plataforma de la boletera, los precios de todas y cada una de las localidades no superaba los 113 pesos, por lo que los fanáticos han comprado con la intención de ganar su lugar en el compromiso.

Sin embargo, las quejas radican en que, justo después de haber hecho la compra, Fanki ha enviado un correo para mencionar que los precios estaban equivocados, así que la compra del boleto, cualquiera que fuera la zona elegida, no era válido.

Ya se encuentra disponible la preventa para aficionados de Cruz Azul | Captura de pantalla

Posteriormente, vino un comunicado por parte de la misma boletera, en el cual indican que el reembolso de dichos boletos se hará al 100%, todo con la intención de que la venta de boletos sea equitativa para todos los que quieran acudir al partido de Ida en el 'Coloso de Santa Úrsula'. También se menciona que todo será realizado por ellos, para que el usuario no trate de hacer nada al respecto.

Otro de los detalles a resaltar, es que esto sucedió apenas con una preventa especial para un sector pequeño de los aficionados, quienes fueran parte de SOY CELESTE, después vendrá la venta para los miembros del Pase Azul y hasta las 6 PM se tendrá acceso a la venta general para todos los aficionados, sin importar el equipo que apoyen.

La Vuelta también tendrá cambios

Chivas anunció oficialmente la dinámica de preventa para los Chivabonados rumbo a la Semifinal frente a Cruz Azul en el Estadio Jalisco, donde los aficionados con abono tendrán acceso prioritario para adquirir sus boletos desde este lunes por la noche y hasta el martes por la tarde a través de Boletomóvil. Además, el club confirmó que para este compromiso todos los asientos de la parte alta estarán numerados, buscando mejorar la organización y el acomodo de los asistentes dentro del inmueble.

Estadio Jalisco | IMAGO7