Cruz Azul tiene cinco Semifinales al hilo en Liga MX, récord del equipo

Desde la obtención de la Novena de la mano de Juan Reynoso, el décimo título de Liga MX ha resultado esquivo para Cruz Azul. Sin embargo, en los últimos dos años y medio, desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva, la Máquina ha mantenido un alto nivel competitivo para mantenerse entre los cuatro semifinalistas torneo tras torneo.

Con el triunfo 4-2 en el marcador global contra Atlas, los cementeros clasificaron por vigésima ocasión en la era de los torneos cortos a Semifinales y por quinto certamen consecutivo. Es la primera vez en toda su historia que el equipo de la Noria logra esto, ya que hasta ahora lo máximo que había logrado era llegar a dicha instancia en dos torneos seguidos, algo que logró en tres ocasiones antes de su actual racha: 1999, 2008 y 2020-21.

José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Cruz Azul llegó por primera vez a Semifinales en el Invierno 1997, en el cual eventualmente logró su octavo título de liga. Tras ello, volvió a esta instancia en 1999, pero en el torneo de Verano quedó eliminado ante Atlas con un global y en el de Invierno sí llegó a la Final, pero la perdió 2-3 en tiempo extra contra Pachuca. Su racha semifinalista terminó en el Verano 2000, cuando ni siquiera clasificó a Liguilla.

Para 2008, la Máquina llegó a la Final en los dos torneos, pero en el Clausura perdió 3-2 contra Santos, mientras que en Apertura cayó en penales frente a Toluca tras el empate 2-2 en el global. En el Clausura 2009 quedó en el último lugar de la tabla, por lo que la racha se vio interrumpida pues en el Apertura 2009 nuevamente fue finalista, pero cayó ante Rayados de Monterrey 6-4 en el marcador global.

La última vez que Cruz Azul llegó dos veces al hilo a Semifinales, antes de la actual racha, fue en el Guardianes 2020 y en el Guardianes 2021. En el primer torneo, quedó fuera ante Pumas por la posición en la tabla tras el empate 4-4 global, y en el segundo llegó a la Final y se coronó ante Santos con el global 2-1. Su racha semifinalista terminó en el Apertura 2021, en el cual Monterrey lo eliminó con el triunfo 4-1 en repechaje.

Nacho Rivero en lamento con Cruz Azul en la Semifinal contra Pumas en el Guardianes 2020 de Liga MX | IMAGO 7

Histórica racha semifinalista con Alonso y Anselmi

Después de la obtención del título hace cinco años, comenzó una era de inestabilidad para la Máquina. Aunque Reynoso se mantuvo en el banquillo, no pudo replicar el éxito. Luego de la marcha del peruano en mayo de 2022 vino una sucesión de estrategas que estuvieron lejos de pelear por el título. Diego Aguirre, Raúl 'Potro' Gutiérrez, Ricardo 'Tuca' Ferretti y Joaquín Moreno.

Los dos técnicos mexicanos comenzaron como interinos y luego se quedaron como técnicos, pero ninguno de los dos llegó más allá de Cuartos de Final. De hecho, con Moreno en el banquillo, Cruz Azul terminó en el antepenúltimo lugar en el Apertura 2023, con apenas 17 puntos y parecía que era el inicio de una época crítica para el conjunto celeste.

Martín Anselmi celebra con Cruz Azul el pase a Semifinales del Apertura 2024 | IMAGO 7

Sin embargo, para el Clausura 2024 llegaron Iván Alonso a la direcció deportiva y Martín Anselmi a la dirección técnica, y desde entonces el conjunto celeste ha sido candidato al título cada semestre. Incluso con la rotación de estrategas que ha tenido el club, con Vicente Sánchez, Nicolás Larcamón y Joel Huiqui como sucesores de Anselmi, la Máquina se ha mantenido en alto nivel, con un proyecto más establecido y una base firme de jugadores.

Futbolistas como Kevin Mier y Gonzalo Piovi llegaron con Anselmi y se han mantenido, mientras que elementos como Erik Lira, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Willer Ditta estaban desde antes del 2024. Con esa base, Cruz Azul no se ha alejado de Semifinales en dos años y medio, incluso a pesar de la falta de regularidad en el banquillo, ya que cada técnico que Víctor Velázquez e Iván Alonso han designado se mantiene en una misma línea y estilo de juego.

Nicolás Larcamón en la Semifinal contra Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Y el título de Cruz Azul, para cuándo?

El gran reto para Joel Huiqui ahora será triunfar donde sus predecesores fracasaron. De las cuatro Semifinales que la Máquina disputó previo al Clausura 2026, solo en la primera (Clausura 2024) avanzó a la Final. En aquella ocasión, los cementeros empataron 2-2 en el global contra Monterrey en Semifinal y avanzó por posición en la tabla, pero perdió la serie por el título contra América con un global 2-1 con el polémico penal de Henry Martin en la vuelta.

Para los dos torneos siguientes, las Águilas volvieron a frustrar el sueño celeste, en el Apertura 2024 con la victoria 4-3 en el global frente a Anselmi y en el Clausura 2025 con el empate 2-2 que le dio el pase por posición en la tabla ante el equipo de Vicente Sánchez. El resultado del técnico uruguayo se repitió para el Apertura 2025, pero ahora con Nicolás Larcamón que no pudo vencer a Tigres.

Vicente Sánchez en la Semifinal del Clausura 2025 de la Liga MX contra América | MEXSPORT

Para Joel Huiqui, estos dos últimos antecedentes serán clave, ya que en su eliminatoria frente a Chivas, Cruz Azul tendrá la "desventaja" de la posición en la tabla por tercera Liguilla al hilo. Por ello, el conjunto de la Noria está obligado a ganar sí o sí, si no quiere que el sueño de la Décima una vez más llegue a su conclusión en la antesala de la Final.

Las cinco Semifinales consecutivas de Cruz Azul

CLAUSURA 2024 - Técnico: Martín Anselmi

Cuartos de Final vs Pumas: Ganó 0-2 la ida, empató 2-2 la vuelta

Semifinal vs Monterrey: Ganó 0-1 la ida, perdió 1-2 la vuelta (avanzó por posición en la tabla)

Final vs América: Empató 1-1, perdió 1-0 la vuelta



APERTURA 2024 - Técnico: Martín Anselmi

Cuartos de Final vs Tijuana: Perdió 3-0 la ida, ganó 3-0 la vuelta (avanzó por posición en la tabla)

Semifinal vs América: Empató 0-0 la ida, perdió 3-4 la vuelta



CLAUSURA 2025 - Técnico: Vicente Sánchez

Cuartos de Final vs León: Ganó 2-3 la ida, ganó 2-1 la vuelta

Semifinal vs América: Ganó 1-0 la ida, perdió 2-1 la vuelta (quedó fuera por posición en la tabla)



APERTURA 2025 - Técnico: Nicolás Larcamón

Cuartos de Final vs Chvias: Empató 0-0 la ida, ganó 3-2 la vuelta

Semifinal vs Tigres: Empató 1-1 tanto ida como vuelta (quedó fuera por posición en la tabla)



CLAUSURA 2026 - Técnico: Joel Huiqui

Cuartos de Final vs Atlas: Ganó 2-3 la ida, ganó 1-0 la vuelta

Semifinal vs Chivas: ¿?