Chihuahua y Guanajuato lideran homicidios en México; concentran 53% de asesinatos en ocho estados

La secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó este 12 de mayo un informe sobre la incidencia de homicidios dolosos en México durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con los datos oficiales, el 53 por ciento de los asesinatos registrados en abril de 2026 se concentró únicamente en ocho estados del país.

La funcionaria explicó que, durante el mes pasado, estas entidades acumularon en conjunto 834 víctimas de homicidio doloso. Los estados con mayores cifras fueron Chihuahua y Guanajuato, ambos con 129 víctimas, equivalentes al 8.2 por ciento del total nacional cada uno.

El Gobierno federal informó que ocho estados concentran el 53 por ciento de los homicidios registrados en el país./ Pixabay

Después aparecen Morelos, con 112 homicidios; Baja California y Sinaloa, con 101 casos cada uno; además del Estado de México, con 90 víctimas; Veracruz, con 88, y Guerrero, con 84 asesinatos registrados durante abril.

Durante la exposición de la gráfica titulada “Homicidio doloso por entidad federativa. Abril 2026”, Marcela Figueroa destacó que el promedio diario de homicidios dolosos ha mostrado una disminución desde el inicio de la actual administración federal.

¿Qué estados concentran más homicidios en México?

Según el reporte presentado en la Mañanera del Pueblo, las entidades con más víctimas de homicidio doloso durante abril fueron aquellas que históricamente han enfrentado problemas de violencia relacionados con el crimen organizado y delitos de alto impacto.

La lista quedó conformada por Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero, estados que por sí solos acumularon más de la mitad de los asesinatos contabilizados en el país durante el último mes.

Autoridades federales dieron a conocer las cifras de homicidios dolosos registradas en México durante abril de 2026./ Captura de pantalla

“Esta reducción es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día, respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diario a 52.5 en este abril que acaba de concluir”, informó en la Mañanera de este 12 de mayo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 52.5 asesinatos diarios en abril de 2026, lo que representa una reducción de 40 por ciento en este delito.

Derivado del trabajo conjunto y permanente encabezado por la Presidenta @ClaudiaShein, entre septiembre de 2024 y abril de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos en el país presentó una reducción del 40%. Estos avances reflejan el fortalecimiento de la coordinación entre… pic.twitter.com/7mm7GhjDCl — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 12, 2026

También bajaron los delitos de alto impacto

Además de la disminución en homicidios dolosos, el informe federal indicó que delitos considerados de alto impacto también reportaron una baja durante los últimos años, entre ellos el robo con violencia, feminicidio y extorsión.

Marcela Figueroa explicó que, al comparar las cifras actuales con las registradas en 2018, el promedio diario de estos delitos pasó de 969.4 casos a 461.5 en 2026, reflejando una disminución del 52 por ciento.