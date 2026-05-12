Fiscalía de Sonora ofrece 500 mil pesos por médico señalado por muertes con sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora activó una ficha de búsqueda contra el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, acusado de presunta responsabilidad en la muerte de varias personas relacionadas con la aplicación de llamados “sueros vitaminados” en clínicas privadas de Hermosillo.

A través de redes sociales, la dependencia estatal informó que ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcione datos que ayuden a localizar y detener al médico. La ficha señala que es investigado por el delito de homicidio culposo con resultado material por responsabilidad médica.

De acuerdo con la investigación, las autoridades relacionan al médico con la muerte de ocho personas y afectaciones graves en la salud de al menos otras tres, todas tras recibir soluciones intravenosas en una clínica ubicada en la colonia Jesús García, en Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora difundió una ficha de búsqueda del médico, quien no se presentó a su audiencia judicial./ RS

La búsqueda tomó mayor relevancia después de que Jesús Maximiano Verduzco Soto no acudiera a la audiencia inicial programada el pasado 6 de mayo, donde debía enfrentar las acusaciones ante un juez del fuero común. Incluso, durante la diligencia, su defensa aseguró desconocer el motivo de su ausencia.

Autoridades estatales y federales mantienen un operativo de búsqueda contra el médico acusado de homicidio por responsabilidad médica./ Fiscalía

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó que el brote asociado a estos tratamientos dejó un total de 11 personas afectadas: ocho fallecieron, una permanece hospitalizada y dos más fueron dadas de alta. Según las autoridades, todos los pacientes tenían en común haber recibido las soluciones intravenosas aplicadas por el mismo médico.

El caso también generó preocupación por las prácticas realizadas dentro de los consultorios cateados por la autoridad en Hermosillo y Ciudad Obregón. El gobernador Alfonso Durazo declaró que las muertes no estarían relacionadas con la calidad de los insumos, sino con las mezclas realizadas en las clínicas.

El mandatario aseguró que los procedimientos eran extremadamente laxos, al grado de que los sueros se comercializaban prácticamente sin controles médicos. Según explicó, los pacientes podían solicitar tratamientos “para llevar”, situación que ahora forma parte de las investigaciones ministeriales.

La búsqueda del médico ya involucra a Interpol

Tras el incumplimiento judicial y la posible revocación del amparo promovido por el médico, autoridades estatales y federales desplegaron un nuevo operativo para ubicarlo. La búsqueda ya cuenta con colaboración de Interpol, debido a la posibilidad de que haya salido del país.

El pasado 7 de abril, el fiscal estatal Rómulo Salas Chávez afirmó en conferencia de prensa que la captura del médico podría concretarse en cuestión de horas gracias a las diligencias realizadas por las corporaciones de seguridad.

Los consultorios del médico en Hermosillo y Ciudad Obregón fueron cateados tras las investigaciones por mala praxis médica./ RS