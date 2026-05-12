Liga MX confirma árbitros para las Semifinales: Santander y Quintero dirigirán los partidos

La Liga MX ya definió a los árbitros encargados de impartir justicia en las Semifinales de ida del Clausura 2026, donde Cruz Azul enfrentará a Chivas y Pachuca hará lo propio ante Pumas. Las designaciones arbitrales rápidamente generaron conversación entre aficionados y analistas debido a la importancia de ambos encuentros rumbo a la pelea por el título.

Los silbantes elegidos para esta fase serán Maximiliano Quintero Hernández y Luis Enrique Santander Aguirre, quienes tendrán la responsabilidad de conducir dos de los partidos más importantes del semestre. Ambos encuentros prometen intensidad y una enorme presión, especialmente por el historial reciente entre los clubes involucrados.

CU se vistió de gala para el Pumas vs América l IMAGO7

Santander y Quintero dirigirán las Semis

Para el partido entre Cruz Azul y Chivas, programado para el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, la Comisión de Arbitraje designó a Maximiliano Quintero Hernández como árbitro central. Estará acompañado por José Ibrahim Martínez Chavarría y Jair de Jesús Sosa García como asistentes, mientras que Vicente Jassiel Reynoso Arce fungirá como cuarto árbitro.

Por otro lado, el encuentro entre Pachuca y Pumas, que se disputará el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo, tendrá como árbitro principal a Luis Enrique Santander Aguirre. Karen Janett Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto Dávila serán los árbitros asistentes, mientras que Jorge Abraham Camacho Peregrina ocupará el puesto de cuarto oficial.

Luis Enrique Santander, árbitro mexicano | IMAGO7

Las designaciones arbitrales llegan en un momento de alta tensión dentro de la Liga MX, ya que cualquier decisión podría marcar el rumbo de la eliminatoria. Tanto Cruz Azul, Chivas, Pachuca y Pumas buscarán tomar ventaja en los partidos de ida, mientras que los reflectores también estarán puestos sobre el desempeño de los silbantes durante esta instancia definitiva del Clausura 2026.

Detalles de los juegos de Ida

Todo parecía indicar que el partido de Ida de la llave entre Cruz Azul y Chivas no se podría jugar en el Estadio Banorte; sin embargo, La Máquina ha encontrado una oportunidad de poder hacerlo, así que el partido se jugará en el 'Coloso de Santa Úrsula'; el juego de Vuelta, el cual ya estará a cargo de otro silbante, tendrá lugar en el Estadio Jalisco.

Para la serie de Pachuca ante Pumas, no cambia nada, el primer duelo se jugará en el Estadio Hidalgo, para que la llave se cierre en el Olímpico Universitario; de esta Eliminatoria, saldrá el equipo que termine de definir la Final del futbol mexicano.