Listas fechas y horarios de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

¿Revancha u otro subcampeonato? Por séptima ocasión desde que Ángel Villacampa llegó al banquillo, América disputará la Final de la Liga MX Femenil. Sin embargo, el panorama no es sencillo. Las Águilas cargan sobre sus hombros el peso de cinco de seis Finales perdidas en el pasado, además de que enfrentarán Rayadas de Monterrey, rival que precisamente ganó en una de esas series.

Será otra Final entre líder y sublíder, luego de que en la última jornada las azulcremas vencieron 3-2 a Pachuca y aprovecharon la derrota 0-3 de Rayadas ante Tigres para quedarse con el primer lugar de la tabla, mientras que la Pandilla cayó al segundo lugar. No obstante, ahora Monterrey tratará coronar lo que había sido un torneo memorable bajo la dirección técnica de Amandine Miquel.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El equipo regio eliminó en Cuartos de Final a Cruz Azul con un marcador global 5-1, mientras que en la Semifinal remontó ante Pachuca y luego de la derrota 2-0 en la ida, ganó 4-1 en la vuelta en casa. Por su parte, América superó con sufrimiento a FC Juárez con un marcador global 4-3, en una serie en la que dos veces tuvo que venir de atrás en el marcador, y ya en Semifinales goleó 11- a Toluca en el global.

¿Cómo es el historial entre América y Rayadas en Liguilla?

A pesar de tratarse de dos equipos que suelen ser protagonistas en la Fiesta Grande, será apenas la quinta ocasión que se enfrenten en esta instancia. La más reciente fue el semestre pasado, en Cuartos de Final del Apertura 2025. En el partido de ida en el Estadio BBVA, el compromiso quedó empatado a un gol, mientras que en el Estadio Ciudad de los Deportes, América goleó 5-0.

Jugadoras de América en celebración en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Año y medio antes, en el Clausura 2024, se enfrentaron por primera ocasión en una Final, en la cual América tomó ventaja 1-0 en casa en la ida. En la vuelta, las Águilas pusieron el marcador global 0-2, pero con goles de Jermaine Seoposenwe al 24' y de Rebeca Bernal en la compensación, mandaron la Final a penales, en los cuales Rayadas se impuso 4-3 para lograr su tercer título.

Los otros dos enfrentamientos en Liguilla entre estos clubes fueron en Semifinales, en el Apertura 2019 y en el Guardianes 2020, y en ambos la ida se jugó en Ciudad de México y la vuelta en Monterrey. En el primero, el club azulcrema empató 2-2 en casa pero perdió 2-1 la vuelta, mientras que en el segundo las Águilas perdieron los dos juegos, por marcador 1-4 en casa y 3-2 de visitante.

Final entre América y Rayadas de Monterrey en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Fechas y horarios de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

IDA JUEVES 14 DE MAYO DE 2026

Estadio BBVA

21:10 horas (tiempo del centro de México)

Canal 9, Vix y plataformas de la Liga MX Femenil