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Lucha

¡Sorpresa! Dominik Mysterio defenderá el Megacampeonato de AAA en Monday Night Raw

Match card oficial de la lucha histórica | Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:59 - 11 mayo 2026
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El campeonato de la empresa mexicana será defendido en el show de los lunes por la noche

La primera mitad del Monday Night Raw de este 11 de mayo ha llegado con todo, incluso favoreciendo a los mexicanos, pues por primera ocasión en toda la historia, el Megacampaonato de AAA será defendido en dicho programa, con Dominik Mysterio como protagonista.

Será El Original Grande Americano quien aparezca como retador esta noche para tratar de arrebatarle la máxima presea de la empresa mexicana a tan solo semanas de viajar a Monterrey para luchar ante su homónimo en un duelo máscara vs máscara.

Careo entre el Grande Americano y Dom Mysterio | Captura de pantalla

Duelo de'mexicanos'

La lucha se ha programado después de que en un segmento en vestidores, El Original buscaba una lucha que lo siguiera preparando de cara a su defensa de la 'tapa'; sin embargo, mientras hablaba con Adam Pearce, Liv Morgan y Dominik Mysterio aparecieron para interrumpir la plática.

'El Sucio' pidió una oportunidad por algún campeonato, pero el gerente general de la marca roja optó por otro camino, pues decretó que el hijo de Rey Mysterio defenderá su presea ante El 'Chaparro' Americano esta misma noche.

La lucha se espera que sea llevada a cabo para el segundo bloque de la noche y será la primera vez que este título se defienda en un show semanal de WWE.

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