¿Chessman será el nuevo gerente de AAA? Marisela Peña ya habló con el exluchador

La posibilidad de ver a Chessman como nuevo gerente general de AAA ya dejó de ser solamente un rumor. Durante el programa del sábado 9 de mayo, el mítico luchador confirmó en vivo que Marisela Peña le pidió una reunión para hablar sobre la gerencia de la empresa.

La revelación tomó fuerza de inmediato dentro del mundo de la lucha libre, especialmente porque el propio Chessman aseguró que le comentó la situación a Dorian Roldán, quien aparentemente no reaccionó de la mejor manera al enterarse de la reunión.

¿Será Chessman el nuevo gerente de AAA? 🤔 pic.twitter.com/q3MrrYipJb — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 10, 2026

Chessman confirma acercamiento con Marisela Peña

Durante la transmisión del sábado 9 de mayo, Chessman explicó que Marisela Peña lo citó para conversar sobre la posibilidad de integrarse a la gerencia general de AAA, un movimiento que podría representar cambios importantes dentro de la empresa.

El luchador no ocultó que el tema ya está sobre la mesa y dejó claro que existe interés de parte de la directiva para escuchar sus ideas y analizar un posible rol dentro de la compañía.

La noticia sorprendió a muchos aficionados, ya que Chessman siempre fue identificado por su intensidad arriba del ring, pero ahora podría pasar a ocupar uno de los puestos más importantes fuera de él.

Chessman y Averno, durante función de la AAA | IMAGO7

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Chessman relató la reacción de Dorian Roldán tras enterarse de la reunión con Marisela Peña.

El directivo aparentemente mostró incomodidad al saber que el exluchador está siendo considerado para temas relacionados con la gerencia de AAA, alimentando aún más las especulaciones sobre posibles movimientos internos dentro de la empresa.

Dorian Roldán aceptó que la estructura que tenía la empresa se desgastó. | ARCHIVO RÉCORD

La gerencia de AAA sigue generando rumores

En las últimas semanas han aparecido distintos nombres ligados a la posibilidad de asumir la gerencia general de AAA. Entre ellos destacan JBL, Chelsea Green, además del propio Dorian Roldán.

Sin embargo, tras las declaraciones de Chessman, su nombre ahora toma mucha más fuerza dentro de la conversación y podría convertirse en una pieza importante para el futuro de la Tres Veces Estelar.