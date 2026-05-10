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Futbol

“El futbol jamás puede convertirse en odio”: Fernán Faerron explota tras amenazas e insultos

Fernán Faerron | FOTO DE X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:23 - 10 mayo 2026
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El defensor denunció mensajes contra su familia y aseguró que jamás deben normalizarse este tipo de ataques en el futbol

Fernán Faerron rompió el silencio luego de los fuertes insultos y amenazas que recibió tras el partido de semifinal entre Herediano y Cartaginés. A través de redes sociales, el defensor publicó un contundente mensaje donde denunció comentarios violentos dirigidos hacia él y su familia.

El futbolista aseguró que entiende las críticas y opiniones que acompañan la profesión, pero dejó claro que existe una línea que nunca debe cruzarse, especialmente cuando se trata de amenazas o ataques personales.

Faerron denunció amenazas contra su familia

En su comunicado, el defensor reveló que algunos mensajes llegaron al extremo de desearle la muerte a su hija y amenazar a personas cercanas.

Desearle la muerte a una hija, hablar de apuñalar a un ser querido o involucrar a la familia en este tipo de mensajes no tiene absolutamente nada que ver con pasión, rivalidad o futbol

El jugador también señaló que los futbolistas están acostumbrados a convivir con críticas y cuestionamientos, pero insistió en que jamás deberían normalizarse este tipo de agresiones.

Pidió acciones contra los aficionados involucrados

Faerron también hizo un llamado directo al Club Sport Herediano para que tome medidas contra las personas responsables de los mensajes.

El defensor aseguró que este tipo de aficionados no representan los valores del futbol ni de una afición sana, además de mencionar que las personas involucradas ya estarían identificadas.

Espero también que Club Sport Herediano, como institución, tome las medidas correspondientes

“El futbol jamás puede convertirse en odio”

El mensaje del futbolista cerró con una reflexión que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales.

El futbol jamás puede convertirse en odio

Las palabras del defensor generaron reacciones de apoyo por parte de aficionados y usuarios, quienes condenaron las amenazas recibidas y pidieron mayor respeto hacia los jugadores y sus familias.

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