Pachuca sorprende con impresionante tifo ante Toluca y acaricia las Semifinales

Pachuca armó una auténtica fiesta en el Estadio Hidalgo para recibir al Toluca en la Vuelta de los Cuartos de Final. Antes del arranque del partido, la afición hidalguense desplegó un espectacular tifo inspirado en la famosa “Papelería Chelo”, uno de los videos más virales relacionados con la previa del encuentro.

La imagen mostró a la mascota de Pachuca frente a una papelería llena de trofeos y con la frase “Nuestro origen no se olvida, Pachuca es su gente”, desatando la emoción de toda la afición presente en el Hidalgo.

El tifo hizo explotar el Estadio Hidalgo

El enorme mosaico rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente por la referencia a la “Papelería Chelo”, que se convirtió en uno de los temas más comentados durante la serie entre Tuzos y Diablos.

Los aficionados de Pachuca acompañaron el momento con un ambiente espectacular en las gradas, dejando una de las mejores postales de la Liguilla hasta ahora.

La salida del equipo estuvo rodeada de humo, cánticos y una atmósfera que terminó por impulsar a los Tuzos desde los primeros minutos del encuentro.

Kenedy marca el gol que parece definitivo en la serie | MexSport

Pachuca amplió la ventaja con un penal polémico

Dentro del terreno de juego, Pachuca también golpeó fuerte. Los Tuzos lograron aumentar la ventaja en el marcador global tras un penal que generó muchas dudas y reclamos por parte de Toluca y después una anotación de Kennedy para ampliar la ventaja.

Kennedy puso el segundo gol de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT

La jugada del penal causó polémica tanto en redes sociales como entre los aficionados presentes, ya que varios consideraron que el contacto no era suficiente para señalar la pena máxima.

Sin embargo, la decisión se mantuvo y Pachuca aprovechó la oportunidad para colocar el 3-0 global, acercándose seriamente a las Semifinales del Clausura 2026.

Con el resultado parcial, Toluca quedó contra las cuerdas y muy cerca de despedirse de la Liguilla, pese a llegar como uno de los favoritos y actual bicampeón del futbol mexicano.