Darío Verón se hace presente en CU para el Pumas vs América

Los Pumas vuelve a Ciudad Universitaria en busca de sellar su pase a las Semifinales; pero, enfrente tienen al América que llega con el ánimo a tope tras regresar de un 1-3 al 3-3 en el Estadio Banorte que incluyó su dosis de polémica.

Previo al duelo en el Olímpico Universitario los aficionados se llevaron un momento de nostalgia con el acto de presencia de Darío Verón en la Vuelta de los Cuartos de Final, el paraguayo dejó su sentir al volver a un lugar en donde vivió momentos inolvidables.

¿ Qué dijo Darío Verón?

“Como siempre lo digo, contento, feliz acá, siempre, como en mi casa me siento. Va a ser un partido parejo pero Pumas está preparado para ganar”, fue lo que resaltó el elemento a las afueras del emblemático recinto.

Darío Verón en CU l CAPTURA

Verón resaltó la labor que está realizando Efraín Juárez: “Sí, por supuesto que sí, fue mi compañero y está haciendo bien las cosas, así que contento por él. Bien… están haciendo bien las cosas, por algo salieron primero en el torneo regular, y ahora paso a paso están buscando el objetivo que es salir campeón.”

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

“Es un partido especial y esta clase de partidos da gusto jugar y la verdad contento y ahora que todos nos salga bien para pasar a Semifinales”; mencionó sobre el duelo ante las Águilas del América en donde también vivió grandes momentos.

El histórico Darío Verón

Darío Verón se convirtió en un titular indiscutible y con ello comenzó a sumar partidos hasta ser hoy, tres años después de su retiro, el segundo futbolista con más partidos jugados en la historia de Pumas (480) y el jugador con más torneos jugados de forma consecutiva (48). Ganó cuatro títulos de Liga (Clau. 2004; Ape. 2004; Clau. 2009 y Clau. 2011), además del Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu (ambos en 2004).

Darío Verón lamenta su expulsión ante León | MEXSPORT

Rompió todos los récords posibles, incluso es el defensa central con más goles en la historia del Club Universidad (con 22). En 2006 el paraguayo se naturalizó mexicano y en todo momento expresó su deseo de retirarse en Pumas, pero no fue así, ya que el torneo Clausura 2017, fue el último que jugó con Universidad.