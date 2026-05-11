¡Adiós al bicampeón! Pachuca liquida la serie de Cuartos en casa y deja a Toluca sin posibilidad de tricampeonato

Luego de casi tres torneos, el infierno se apagó. La Liga MX tendrá un nuevo campeón luego de que Pachuca venciera 2-0 al Toluca en el Hidalgo para firmar un contundente 3-0 global. Con ello, los Tuzos regresaron a unas semifinales del futbol mexicano por primera vez desde el Apertura 2022, torneo en el que también conquistaron el título.

Kennedy puso el segundo gol de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT

Los Tuzos listos para las Semis

Ahora, el equipo dirigido por Esteban Solari espera conocer a su siguiente rival, el cual saldrá de la serie entre Pumas y América. Si avanzan los universitarios, Pachuca se enfrentará a ellos; pero si las Águilas consiguen el pase, los hidalguenses se medirán ante Cruz Azul.

El partido tomó rumbo muy temprano. Apenas al minuto 8, Enner Valencia ingresó al área peleando el balón con Bruno Méndez, cuando Marcel Ruiz llegó para hacer el dos contra uno. Sin embargo, al intentar despejar, terminó contactando al delantero ecuatoriano y Adonai Escobedo señaló la pena máxima. Valencia tomó el balón con seguridad y definió engañando a Carlos García para abrir el marcador.

Marcel Ruíz pelea el balón en el campo | Imago7

La polémica apareció al 27’. Oussama Idrissi recibió una falta y Víctor Guzmán reanudó rápidamente, dejando solo a Enner Valencia mano a mano frente a Carlos García. Sin embargo, el silbante detuvo la acción al considerar que el cobro no se realizó desde el lugar correspondiente.

Sin respuesta del bicampeón

Para la segunda mitad, Pachuca terminó de sentenciar la eliminatoria. Al 48’, Alexei Domínguez, quien había ingresado tras el descanso, desbordó por la banda y filtró un gran pase para que Robert Kennedy quedara frente al arco y definiera con tranquilidad ante la salida de García, firmando el 2-0 y un lapidario 3-0 global.

Los Tuzos todavía estuvieron cerca de aumentar la ventaja. Al 53’, Víctor Guzmán se escapó y quedó mano a mano con Carlos García, pero el arquero del Toluca achicó de gran manera y evitó una goleada todavía mayor.

Enner Valencia marcó de penal para extender la ventaja de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT