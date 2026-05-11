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Futbol

¡Águilas mexicanas! América con nueve jugadores mexicanos en su XI ante Pumas

André Jardine ROTA
André Jardine ROTA
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:41 - 10 mayo 2026
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Los únicos dos jugadores que no representan a México en la alineación del América son Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez

América llegó al partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 con una de las plantillas más golpeadas del torneo. Las lesiones acompañaron al conjunto de André Jardine durante prácticamente todo el semestre y, para el duelo en Ciudad Universitaria ante Pumas, el técnico brasileño volvió a presentar modificaciones importantes en su once inicial.

La alineación del América llamó especialmente la atención por el marcado protagonismo de futbolistas mexicanos. Ante las múltiples ausencias, Jardine apostó por una base nacional en busca de mantener el equilibrio del equipo en un partido clave de la Liguilla del futbol mexicano.

El XI de América ante Pumas | MEXSPORT

América apuesta por talento mexicano ante Pumas

De hecho, los únicos jugadores internacionales que aparecieron como titulares en el cuadro azulcrema fueron Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez. El resto del once estuvo conformado por elementos mexicanos, varios de ellos con poca experiencia en instancias definitivas, pero que han tenido que asumir responsabilidades debido a la crisis de lesiones.

La alineación del América para enfrentar a Pumas quedó conformada de la siguiente manera: Rodolfo Cota en la portería; Kevin Álvarez, Ramón Juárez y Miguel Vázquez en defensa; Jonathan Dos Santos como capitán, acompañado por Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Erick Sánchez y Dagoberto Espinoza en el mediocampo; mientras que Brian Rodríguez y Patricio Salas encabezaron el ataque.

Sin embargo, el inicio del encuentro fue complicado para las Águilas. Apenas en los primeros minutos, Rubén Duarte aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador y poner en ventaja a Pumas, desatando la euforia en el Olímpico Universitario.

Dagoberto Espinoza, de América | MEXSPORT

Pumas golpea temprano y complica al América

La situación empeoró para el conjunto azulcrema poco después, cuando Nathan Silva apareció dentro del área en una jugada de tiro de esquina para marcar el segundo tanto del partido. América sufrió nuevamente en pelota parada, uno de los aspectos que más le han costado durante el Clausura 2026.

El complicado arranque encendió las alarmas en el equipo de André Jardine, que necesitaba reaccionar rápidamente para mantenerse con vida en la serie. A pesar de las ausencias y del adverso marcador, el conjunto azulcrema buscó responder con intensidad y aprovechar la velocidad de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas al frente.

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORt
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