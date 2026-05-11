Gerardo Galindo, Bicampeón con Pumas, vaticina título de los universitarios

Pocas veces se ha visto tan ilusionada y con ganas de trascender a una afición como la de los Pumas en este Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez, contra todo pronóstico, terminó con el liderato del certamen y ahora está a un empate de llegar a las Semifinales.

Pero la afición no es la única que ha mostrado todo ese anhelo por el campeonato, pues varias figuras auriazules de antaño también lo han expresado. Gerardo Galindo, exjugador universitario que formó parte del equipo Bicampeón del 2004, comentó en una entrevista con ESTO su ilusión en esta Liguilla.

Gerardo Galindo, Bicampeón con Pumas | MEXSPORT

"Veo un equipo con personalidad, con deseo, con mucha identidad. Está temporada hay una gran sinergia con la afición y eso es muy importante, que la tribuna esté apoyando y el equipo dando lo mejor en la cancha", comentó Galindo.

Además, el exmediocampista mexicano destacó la personalidad de Efra, la cual ha sido cuestionada por ser energía en demasía. "Feliz por el paso que está teniendo el equipo, feliz por Efraín (Juárez) porque es canterano, porque es de casa. Por supuesto que todos tenemos una personalidad diferente, pero esto le faltaba al equipo, un poco de carácter, de personalidad, de identidad y hoy los resultados están ahí".

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

La octava ya duerme en el Pedregal

Más que ser un exjugador, Gerardo Galindo es un ferviente aficionado de los Pumas, por lo que al igual que la mayoría de la afición auriazul, quiere ver la octava. El canterano de Universidad Nacional aseveró que la fanaticada es exigente, pero hoy están contentos por lo visto en la cancha.

"Seguro viene la octava para Pumas. La afición siempre va a ser exigente y quiere que el equipo se entregue más allá del resultado. Quieren que el equipo luche, corra, que muestre garra, y hoy Universidad lo tienen, por eso están contentos", sentenció.

Gerardo Galindo, corazón azul y oro

La estirpe universitaria es algo que se ha ido olvidando a lo largo de los años, sin embargo, varios exjugadores han demostrado su amor por los colores azul y oro. Al ser un surgido en cantera, Gerardo Galindo sabe lo que significa dar la vida por la institución universitaria, la cual le dio mucho y él le entregó aún más.