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Futbol

América tendrá emotivo detalle por el Día de las Madres ante Pumas en CU

América ha sufrido con las lesiones | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:57 - 10 mayo 2026
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Las Águilas saltarán al campo con los nombres de las mamás de los jugadores en sus jerseys para la Vuelta de Cuartos de Final

América tendrá un gesto muy especial este fin de semana durante el partido ante Pumas en Ciudad Universitaria. En el marco del Día de las Madres, las Águilas saldrán a disputar la Vuelta de los Cuartos de Final con un emotivo detalle en sus uniformes.

Los futbolistas americanistas portarán en la parte delantera de sus jerseys los nombres de sus madres, dejando por un momento de lado sus apellidos para rendir homenaje a una de las personas más importantes en sus vidas.

América rendirá homenaje a las mamás de sus jugadores

A través de imágenes compartidas previo al encuentro, se pudo observar cómo los uniformes del América fueron personalizados con los nombres de las madres de cada futbolista.

Pumas y América en el partido de Ida | IMAGO7

Uno de los casos que más llamó la atención fue el jersey con el nombre “Mónica”, colocado sobre el dorsal y acompañado por el tradicional escudo azulcrema.

El detalle rápidamente fue aplaudido por aficionados en redes sociales, quienes destacaron el homenaje del club en una fecha tan especial.

América tiene supremacía sobre Pumas en CU | IMAGO7

Las Águilas buscan el pase a Semifinales

Además del emotivo gesto, América se juega una noche clave en Ciudad Universitaria frente a Pumas en busca del boleto a las Semifinales del Clausura. El equipo azulcrema llegará a CU con la intención de cerrar la serie y mantener vivo el sueño del campeonato, ahora con un motivo extra para dedicar la victoria.

La atmósfera promete ser intensa en el Olímpico Universitario, donde se espera un partido cargado de tensión, rivalidad y emociones.

América vs Pumas en 4tos de Final | MEXSPORT
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