¿Qué equipos han logrado el doblete de Liga MX y Concachampions torneos cortos?

Toluca y Tigres, los dos equipos finalistas de la Concachampions, quedaron eliminados del Clausura 2026 en Cuartos de Final. Pese a que ambos cuentan con dos de las nóminas más caras del balompié nacional, no lograron refrendarlo en la cancha y no podrán cumplir con un hito pocas veces visto en el futbol mexicano: el doblete de Liga MX y certamen internacional.

Desde que se instauraron los torneos cortos en el balompié mexicano, solamente tres equipos han logrado conseguir ambos trofeos en un mismo año: Cruz Azul, Pachuca y Rayados de Monterrey.

Toluca cayó ante Pachuca | IMAGO7

¿Cómo lograron el doblete?

El primero en conseguir dicho hito fue La Máquina, en el Invierno 1997 y la Copa de Campeones de la Concacaf de dicho año. Aquellos títulos del cuadro celeste son de los más icónicos en la vasta historia de Cruz Azul, pues ambos fueron los últimos que consiguieron en el siglo pasado.

Después del conjunto cementero, los Tuzos lograron el doblete 10 años después. Pachuca se coronó en el Clausura 2007 y en la Concacaf de dicho año, derrotando a los dos equipos más grandes del balompié nacional en las Finales: América y Chivas respectivamente.

Por último, La Pandilla también consiguió los títulos de Liga MX y Concachampions en 2019. Primero se llevaron el certamen internacional ante los Tigres; mientras que el local fue ante el América, en el Apertura de dicho año.

Monterrey en Concacaf en 2019

Cruz Azul y Chivas lo hicieron en torneos largos

Sin embargo, antes de la instauración de los torneos cortos, Cruz Azul y Chivas también lograron el doblete. El Rebaño Sagrado lo consiguió en 1962, en el primer triunfo internacional de su historia.

Por su parte, La Máquina alcanzó un par en la década de los setentas, la más exitosa en la historia de la institución.