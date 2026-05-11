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Empelotados

¡El amor en el Camp Nou! Propuesta de matrimonio en El Clásico

Camp Nou, casa del Barcelona | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:49 - 10 mayo 2026
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Además de una nueva pareja, Barcelona se coronó Campeón de LaLiga ante el Real Madrid

El fervor de un Clásico en el Camp Nou fue el escenario de un momento único y romántico. Durante el descanso del partido, un aficionado del Barcelona se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia, recibiendo un emotivo "sí" ante la ovación de miles de espectadores.

El instante, que tuvo lugar en la madrugada del 11 de mayo, desvió por unos minutos la atención del terreno de juego hacia las gradas. En medio de la tensión habitual de un Barça-Madrid, un seguidor azulgrana sorprendió a su pareja con un anillo, convirtiendo su asiento en el centro de todas las miradas.

La reacción del público en Barcelona

La reacción del público fue inmediata. Los vítores y los flashes de las cámaras rodearon a la pareja mientras la novia, visiblemente emocionada, aceptaba la propuesta con una sonrisa. La escena no tardó en viralizarse, convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas de la jornada en la red social X.

Si bien El Clásico es conocido por su intensidad, sus goles y sus polémicas, este episodio añadió una nota de ternura al encuentro. La rivalidad deportiva dio paso a una celebración colectiva, donde los aplausos no fueron para un gol, sino para el amor.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

¿Cómo describieron el momento?

Muchos seguidores culés describieron el momento como "lo más hermoso del partido", sin importar el resultado final. Para el protagonista, este Clásico quedará grabado en su memoria no solo por la pasión del futbol, sino por haber sellado su compromiso en un lugar tan emblemático como el Camp Nou.

La noche resultó ser perfecta en todos los sentidos, ya que el Barcelona se impuso por 2-0, asegurando el título de LaLiga 2025/26 frente a su eterno rival, el Real Madrid, y añadiendo un broche de oro a una jornada inolvidable.

Lamine Yamal y Raphinha, jugadores del Barcelona | AP
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