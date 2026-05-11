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Futbol

Liga MX Femenil: Así se jugará la Final del Clausura 2026

Imágenes del encuentro entre América y Rayadas | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 20:39 - 10 mayo 2026
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Las Águilas y las Rayadas se reencuentran en la lucha por el título, un duelo de cuentas pendientes donde la gloria y la revancha estarán en juego

La Liga MX Femenil tiene listas a sus dos contendientes para la serie definitiva. El Club América y las Rayadas de Monterrey han superado todos los obstáculos para citarse en una Final que promete paralizar al futbol mexicano.

Mientras las azulcremas buscan sacudirse la racha de subcampeonatos, las regiomontanas quieren reafirmar por qué son las segundas con más títulos y especialistas en ganar finales en patio ajeno.

América y Rayadas se medirán en Cuartos de Final | IMAGO 7

¿Cómo llegan a la Final? El camino de las protagonistas

Ambas escuadras mostraron una jerarquía absoluta durante la Liguilla, dejando en el camino a rivales de peso:

  • América: Las dirigidas por Ángel Villacampa avanzaron tras una serie impecable contra el Toluca con un global 11-4, donde la solvencia defensiva y la contundencia en los momentos clave fueron sus mejores armas. El equipo llega con la motivación a tope tras el mensaje de su técnico: "Ilusiónense, porque estamos listas".

  • Monterrey: Por su parte, las albiazules sellaron su pase en una eliminatoria vibrante ante el Pachuca. Con un marcador global de 4-3, las Rayadas demostraron su capacidad de reacción y su colmillo para manejar escenarios de alta presión, dejando fuera a las líderes del torneo.

El duelo más reciente entre ambas en este torneo se dio en la Jornada 9, disputado en la casa de las azulcremas. En aquella ocasión, el encuentro terminó con un empate 1-1, un partido sumamente táctico donde quedó claro que la diferencia entre ambos planteles es mínima y que la Final se definirá por detalles.

América Femenil y Rayadas| IMAGO7

¿Como se jugarán las finales?

Partido de Ida

  • Sede: Estadio BBVA (Monterrey).

    Partido de Vuelta

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX).

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