Achraf Hakimi acelera su recuperación y apunta a la final de Champions League ante Arsenal

Achraf Hakimi tiene un solo objetivo en mente: llegar en plenitud física a la final de la UEFA Champions League que disputarán PSG y Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest. El defensor marroquí sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante la ida de las semifinales frente al Bayern de Múnich, una lesión que encendió las alarmas en el conjunto parisino.

El capitán del PSG se perdió el partido de vuelta en Alemania, pero trabaja intensamente para reaparecer en el duelo más importante de la temporada. Luis Enrique considera al exjugador del Real Madrid una pieza indispensable en su esquema, especialmente por su impacto ofensivo y su capacidad para liderar desde el sector derecho.

Jugadores de PSG en celebración tras eliminar a Bayern Munich en Champions League | AP

Achraf Hakimi acelera su recuperación para la Final de Champions League

Han pasado doce días desde la lesión sufrida por Hakimi en el Parque de los Príncipes, en un encuentro memorable entre PSG y Bayern de Múnich. Las pruebas médicas confirmaron un desgarro muscular que obligó al internacional marroquí a detener su actividad competitiva justo en el tramo decisivo de la temporada europea.

La ausencia del lateral se hizo notar en la vuelta de semifinales, aunque el PSG logró asegurar su clasificación a la final de Budapest. Desde entonces, el futbolista ha centrado todos sus esfuerzos en llegar al cien por ciento físicamente al compromiso frente al Arsenal en el Puskas Arena.

Hakimi durante el partido de PSG en la Ligue 1 | AP

Hakimi ha sido uno de los jugadores más importantes para Luis Enrique durante la campaña. En la presente edición de la Champions League disputó doce de los dieciséis encuentros del PSG, perdiéndose únicamente partidos por lesión o compromisos internacionales con Marruecos en la Copa África.

Además, el defensor ha demostrado una notable regularidad cuando las condiciones físicas se lo han permitido. De hecho, solo ante el Bayern de Múnich en la fase de grupos no logró completar un partido entero, disputando únicamente 45 minutos antes de ser sustituido.

Luis Enrique confía en el regreso de Hakimi para enfrentar al Arsenal

Dentro del vestuario parisino existe plena confianza en que Achraf Hakimi estará disponible para la gran Final del 30 de mayo. El marroquí es considerado uno de los líderes del equipo y su presencia podría ser determinante en la búsqueda de la segunda Champions League consecutiva para el PSG.

En la Ligue 1 también ha sido un jugador clave, acumulando 18 partidos disputados durante la temporada. Las lesiones y su participación en la Copa África fueron los únicos factores que limitaron su continuidad dentro del once titular parisino.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain | AP