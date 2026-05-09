¡No quería que se fuera! Nuevos detalles sobre el adiós de Messi al Barcelona

A casi cinco años de la histórica partida de Lionel Messi del FC Barcelona, han surgido nuevas precisiones sobre los eventos que obligaron al "10" a emigrar al Paris Saint-Germain en agosto de 2021.

Lo que inicialmente se presentó como un impedimento estrictamente ligado al "Fair Play" financiero de LaLiga, hoy se entiende como el desenlace de una relación desgastada por años de gestión administrativa cuestionable.

De acuerdo con los reportes, la situación contractual de Messi se volvió insostenible debido a la estructura salarial heredada de la administración de Josep Maria Bartomeu. A pesar de que el jugador había aceptado una reducción del 50% de su salario para facilitar su inscripción, la masa salarial del club seguía excediendo los límites permitidos por la normativa española.

Laporta 'cierra las puertas' de Barcelona a Messi: "No es realista" | AP

Un punto de quiebre fundamental fue la negativa de la directiva encabezada por Joan Laporta a aceptar el acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC.

Aceptar el fondo habría permitido la inscripción inmediata de Messi, pero a cambio de hipotecar una parte de los derechos televisivos del club por los próximos 50 años.

El adios de su leyenda

La dirigencia priorizó la autonomía financiera a largo plazo del equipo, lo que resultó en la imposibilidad técnica de renovar al máximo goleador de su historia.

Messi en el Barcelona (2011) I X

Messi fue notificado de la imposibilidad de su registro apenas horas antes de lo que se suponía sería el anuncio oficial de su renovación. Este giro inesperado lo llevó a firmar con el PSG, donde se reencontró con Neymar Jr., cerrando así un ciclo de más de 20 años en la institución catalana.