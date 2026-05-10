Resultados de Backlash 2026: Roman Reigns retiene el WHC ante Jacob Fatu; Asuka e Iyo nos entregan una increíble lucha
WWE Backlash 2026 ha concluido y con ello una gran noche con buenas luchas, buenas defensas titulares y anuncios que dejaron impactados a los aficionados.
Roman Reigns y Jacob Fatu nos dejaron muchas preguntas acerca de cómo terminó su lucha; Asuka e Iyo Sky nos regalaron una increíble lucha dentro de las mejores del año de WWE y John Cena anunció algo que cambiará la historia de WWE.
Resultados de Backlash 2026
Bron Breakker venció a Seth Rollins
Trick Williams (c) defendió exitosamente su Campeonato de los Estados Unidos al derrotar a Sami Zayn
Danhausen & Mini Hausen se impusieron a The Miz y Kid Wilson
Iyo Sky derrotó a Asuka
Roman Reigns (c) retuvo su Campeonato Mundial Pesado ante Jacob Fatu