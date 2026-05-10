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Lucha

Resultados de Backlash 2026: Roman Reigns retiene el WHC ante Jacob Fatu; Asuka e Iyo nos entregan una increíble lucha

Jacob Fatu, siendo el mejor parado frente a Roman Reigns | CAPTURA DE WWE
Jacob Fatu, siendo el mejor parado frente a Roman Reigns | CAPTURA DE WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:41 - 09 mayo 2026
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Backlash fue un evento que cumplió y superó las expectativas alrededor del evento, con grandes luchas y momentos para el recuerdo

WWE Backlash 2026 ha concluido y con ello una gran noche con buenas luchas, buenas defensas titulares y anuncios que dejaron impactados a los aficionados. 

Roman Reigns y Jacob Fatu nos dejaron muchas preguntas acerca de cómo terminó su lucha; Asuka e Iyo Sky nos regalaron una increíble lucha dentro de las mejores del año de WWE y John Cena anunció algo que cambiará la historia de WWE.

Resultados de Backlash 2026

  • Bron Breakker venció a Seth Rollins

Bron Breakker se lleva la victoria ante Seth Rollins | WWE

  • Trick Williams (c) defendió exitosamente su Campeonato de los Estados Unidos al derrotar a Sami Zayn 

  • Danhausen & Mini Hausen se impusieron a The Miz y Kid Wilson

Trick Williams reteniendo su Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn | CAPTURA DE WWE
Trick Williams reteniendo su Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn | CAPTURA DE WWE

  • Iyo Sky derrotó a Asuka 

  • Roman Reigns (c) retuvo su Campeonato Mundial Pesado ante Jacob Fatu

Abrazo final entre Iyo Sky y Azuka | CAPTURA DE WWE
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