Resultados de Backlash 2026: Roman Reigns retiene el WHC ante Jacob Fatu; Asuka e Iyo nos entregan una increíble lucha

WWE Backlash 2026 ha concluido y con ello una gran noche con buenas luchas, buenas defensas titulares y anuncios que dejaron impactados a los aficionados.

Roman Reigns y Jacob Fatu nos dejaron muchas preguntas acerca de cómo terminó su lucha; Asuka e Iyo Sky nos regalaron una increíble lucha dentro de las mejores del año de WWE y John Cena anunció algo que cambiará la historia de WWE.

Resultados de Backlash 2026

Bron Breakker venció a Seth Rollins

Bron Breakker se lleva la victoria ante Seth Rollins | WWE

Trick Williams (c) defendió exitosamente su Campeonato de los Estados Unidos al derrotar a Sami Zayn

Danhausen & Mini Hausen se impusieron a The Miz y Kid Wilson

Trick Williams reteniendo su Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn | CAPTURA DE WWE

Iyo Sky derrotó a Asuka

Roman Reigns (c) retuvo su Campeonato Mundial Pesado ante Jacob Fatu