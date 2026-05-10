¡VAR silencia al Akron! Polémico gol anulado a Chivas vs Tigres

El Estadio Akron pasó de la euforia al desconsuelo en menos de dos minutos. En el duelo de vuelta de los Cuartos de Final, donde las Chivas buscaban una remontada épica tras el 3-1 sufrido en la Ida, la tecnología se convirtió en el protagonista inesperado al anular lo que habría sido un inicio de ensueño para los locales.

Afición de Chivas | MEXSPORT

GOL ANULADO A CHIVAS

Apenas al minuto 2, el inmueble rojiblanco estalló. Tras un trazo largo que tomó desprevenida a la zaga de Tigres, Ricardo Marín aprovechó su velocidad para quedar mano a mano frente a Nahuel Guzmán. Con una definición sobria y efectiva, el delantero mandó el balón al fondo de las redes, encendiendo la esperanza de una afición que soñaba con las semifinales.

Es Increíble, DESDE EL MINUTO 1… 🤯



Así el ataque del Rebaño para anotar el gol en la primera jugada, pero el árbitro señaló fuera de lugar.



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Pese a que el asistente permitió que la jugada terminara —siguiendo el protocolo de dejar correr la acción en jugadas apretadas—, levantó su bandera inmediatamente después de que el balón cruzó la línea, señalando una posición adelantada que congeló los festejos.

SAOT ANULÓ GOL A CHIVAS

La jugada, milimétrica y sumamente cerrada, fue enviada a revisión en la cabina del VAR. En esta ocasión, la decisión no quedó a la interpretación visual simple, sino que se recurrió a la herramienta del Sistema Semiautomático de Fuera de Juego (SAOT).

Tras trazar los vectores correspondientes, el cuerpo arbitral confirmó que la posición de Marín estaba ligeramente por delante del último defensor felino al momento del impacto del balón. El silbante Marco Antonio 'Gato' Ortiz ratificó la decisión: el gol no subió al marcador.