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Lucha

¿Fuera de WWE? La amenaza de Roman Reigns tras Backlash

Filtran fecha de regreso de Roman Reigns a WWE, ¡se viene el nuevo Tribal Chief! | ESTO en línea
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:28 - 09 mayo 2026
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Aunque retuvo el Campeonato Mundial Pesado, Roman Reigns terminó Backlash 2026 lanzando una brutal advertencia contra Jacob Fatu tras el feroz ataque sufrido

Backlash 2026 cerró con una escena impactante alrededor de Roman Reigns. El “Jefe Tribal” consiguió defender exitosamente el Campeonato Mundial Pesado, pero la celebración duró muy poco luego de ser brutalmente atacado por Jacob Fatu al final del evento.

El caos se apoderó de la arena y, pese al castigo recibido, Roman todavía tuvo fuerzas para mandar un mensaje directo y lleno de furia contra su agresor.

Roman Reigns amenaza a Jacob Fatu tras el ataque

Después de quedar tendido en el ring tras la emboscada, Roman Reigns se dirigía a bastidores, donde le preguntaron acerca de lo acontecido y lanzó una advertencia para Jacob Fatu:

Esto es porque nunca dejé entrar a Jacob en esta compañía. Tú no perteneces aquí, Jacob. No hay orden contigo. Esta es tu última noche aquí

Las palabras dejaron claro que la tensión entre ambos miembros de la familia samoana ya alcanzó un punto crítico, especialmente tras el dominio que mostró Jacob Fatu durante el cierre del evento.

Jacob Fatu, siendo el mejor parado frente a Roman Reigns | CAPTURA DE WWE
Jacob Fatu, siendo el mejor parado frente a Roman Reigns | CAPTURA DE WWE

Jacob Fatu deja en ridículo al “Jefe Tribal”

Aunque Roman Reigns salió oficialmente como campeón, la imagen final fue completamente para Jacob Fatu.

El atacante terminó de pie mientras el “Jefe Tribal” apenas podía incorporarse, en una escena que muchos aficionados interpretan como el inicio de una nueva guerra dentro de WWE.

La rivalidad entre ambos promete convertirse en una de las historias más explosivas rumbo a los próximos eventos de la WWE, especialmente por el legado familiar que ambos representan dentro de la dinastía samoana.

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