¿Asuka se retira? Su emotivo momento con Iyo Sky y un misterioso mensaje en redes encienden las alarmas

El universo de WWE quedó completamente sacudido tras las recientes señales que dejó Asuka después de su combate contra Iyo Sky.

Hace unas horas, la luchadora japonesa publicó una historia y un post en Instagram acompañados de la canción My Way de Frank Sinatra, tema mundialmente conocido por hablar sobre el final de un camino y despedirse “a su manera”. El gesto fue suficiente para que los rumores sobre un posible retiro comenzaran a explotar en redes sociales.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Al terminar su lucha contra Iyo Sky en Backlash, Asuka se mostró completamente emocional, llegando incluso a llorar dentro del ring mientras compartía un emotivo momento con su compatriota japonesa, en una escena que muchos aficionados interpretaron como un simbólico “pase de antorcha”.

Abrazo final entre Iyo Sky y Asuka | CAPTURA DE WWE

El emotivo momento con Iyo Sky disparó los rumores

Tras finalizar el combate, Asuka permaneció varios segundos junto a Iyo Sky mientras el público reaccionaba con ovaciones.

i definitely feel like asuka is either leaving or retiring, this felt so sincere 🥲#WWEBacklash pic.twitter.com/M9RthbDi9i — 𝓙𝓸𝓱𝓷 (@TwistedJohnX) May 9, 2026

Las cámaras captaron a una Asuka visiblemente conmovida, abrazando a Iyo y observando al público con lágrimas en los ojos, algo poco habitual en una de las figuras más dominantes de la era moderna de WWE.

La situación se volvió todavía más sospechosa cuando varias luchadoras de WWE comenzaron a felicitar y homenajear a Asuka en redes sociales tras el combate, dejando mensajes cargados de admiración y agradecimiento.

Iyo Sky vs Asuka 👏🏽

Phenomenal!

Best of the best!



You did it @Iyo_SkyWWE 🥹🖤✨

Proud of you! — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) May 10, 2026

No matter what, where, or when…Iyo Sky and Asuka are two of the rarest wrestlers in the entire world. — Bayley (@itsBayleyWWE) May 9, 2026

Asuka deja un legado histórico dentro de WWE

Hablar de Asuka es hablar de una de las mujeres más dominantes en la historia de WWE.

Asuka y Becky Lynch frente a frente | WWE.COM

La japonesa cambió por completo la percepción de la división femenina durante su paso por NXT, donde consiguió el reinado más largo de la marca y permaneció invicta durante más de 900 días, una de las rachas más impresionantes jamás vistas en la empresa.

Además, Asuka hizo historia al convertirse en la primera ganadora del Royal Rumble femenino, consolidándose como una pieza clave en la revolución femenina de WWE.

Asuka fue la primera ganadora de Royal Rumble Femenino | wwe.com

A lo largo de su carrera también consiguió múltiples campeonatos mundiales, incluyendo reinados como Campeona Femenina de Raw, SmackDown y campeona en parejas, además de ganar el codiciado Money in the Bank.

Su estilo agresivo, carisma único y legado dentro del ring la colocan como una de las luchadoras más influyentes y exitosas de toda una generación.

Por ahora, Asuka no ha confirmado oficialmente un retiro, pero sus recientes publicaciones y el emotivo cierre junto a Iyo Sky dejaron a millones de aficionados temiendo que el final de una era podría estar muy cerca.