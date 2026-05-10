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Día de las Madres 2026: canciones perfectas para dedicar este 10 de mayo

El Día de las Madres se celebra en México el 10 de mayo. | Pixaby
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:33 - 09 mayo 2026
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Desde clásicos que marcaron generaciones hasta temas más recientes, estas canciones se han convertido en las favoritas para dedicar a mamá durante el Día de las Madres en México.

Cada 10 de mayo, miles de familias en México celebran el Día de las Madres con flores, reuniones y serenatas. Entre mariachis, desayunos y publicaciones en redes sociales, hay algo que nunca falta: las canciones dedicadas a mamá.

Con el paso de los años, varios temas se han convertido en auténticos himnos para agradecer el amor, esfuerzo y apoyo incondicional de las madres. Algunas canciones son clásicos que han pasado de generación en generación, mientras que otras han conquistado plataformas como TikTok y Spotify.

La música se convierte en una de las formas más emotivas para celebrar a mamá este 10 de mayo. / iStock

Las canciones más populares para dedicar a mamá este 10 de mayo

“Amor eterno” – Rocío Dúrcal

Aunque originalmente fue escrita por Juan Gabriel, esta canción es considerada una de las más emotivas para recordar y homenajear a las madres.

“Señora, señora” – Denisse de Kalafe

Uno de los clásicos obligados del 10 de mayo en México. Su letra habla del amor y admiración hacia las madres.

“Mi novia se me está poniendo vieja” – Ricardo Arjona

El cantante retrata cómo una madre cambia con el tiempo mientras sigue entregándolo todo por sus hijos.

“Te amo mamá” – Marco Antonio Solís

Una balada dedicada al cariño y agradecimiento hacia las madres.

“Mamá” – Timbiriche

Este tema se convirtió en uno de los más populares durante festivales escolares y celebraciones familiares.

“Eres tú (mamá)” – Carlos Rivera

Una opción más reciente que ha ganado popularidad entre las nuevas generaciones.

Las serenatas y dedicatorias musicales siguen siendo una tradición del 10 de mayo en México. / iStock

Música, tradición y nostalgia en el Día de las Madres

En México, dedicar canciones el 10 de mayo forma parte de una tradición que mezcla nostalgia y agradecimiento. Desde serenatas con mariachi hasta playlists en plataformas digitales, la música sigue siendo una de las formas más populares para demostrar cariño a mamá.

En México, dedicar canciones el 10 de mayo forma parte de una tradición que mezcla nostalgia y agradecimiento. / iStock
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