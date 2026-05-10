Lanzador de los Padres declarado culpable por caso de inmigrantes indocumentados

El prometedor lanzador de los San Diego Padres, Humberto Cruz, se declaró culpable en noviembre de un delito menor federal relacionado con el transporte de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos, de acuerdo con documentos judiciales difundidos por medios locales. El caso tomó relevancia tras darse a conocer detalles del proceso y sus consecuencias legales y deportivas.

Humberto Cruz | CAPTURA DE PANTALLA

Cruz, de 19 años, aceptó en su acuerdo que, al no ser ciudadano estadounidense, su declaración hacía que la deportación fuera prácticamente inevitable. Reportes indican que el jugador optó por salir voluntariamente del país y regresar a México, mientras su estatus migratorio quedó comprometido tras el proceso judicial.

¿Qué ocurrió con Humberto Cruz en Arizona?

El lanzador fue arrestado el 28 de octubre en Arizona, mientras se encontraba en recuperación de una cirugía de codo en el complejo de entrenamiento primaveral del equipo en Peoria. De acuerdo con la denuncia, agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron un vehículo sospechoso que inicialmente viajaba hacia el sur con solo el conductor, pero posteriormente fue visto en dirección norte con dos pasajeros.

Las autoridades detuvieron a Cruz cerca de Lukeville tras notar inconsistencias en el trayecto. En la inspección, se encontraron dos ciudadanos mexicanos sin documentos, uno de ellos deportado días antes. El caso derivó en cargos federales que pusieron en riesgo la carrera del joven pelotero.

CAPTURA DE PANTALLA

Según los informes judiciales, el propio Cruz explicó a los agentes que había respondido a un anuncio en redes sociales que ofrecía dinero por trasladar personas. El acuerdo implicaba un pago de mil dólares por pasajero, situación que fue considerada como agravante en la investigación inicial.

Situación legal y consecuencias deportivas

En un inicio, los fiscales presentaron cargos por delito grave, además de un delito menor. Sin embargo, en noviembre se alcanzó un acuerdo en el que el jugador se declaró culpable del cargo menor, lo que permitió la desestimación del delito más severo. Como resultado, fue sentenciado a 30 días de prisión, considerando el tiempo ya cumplido.

Tras el caso, los Padres colocaron a Cruz en la lista de jugadores restringidos en marzo y evitaron profundizar en comentarios sobre su situación. Además, reportes señalan que el pelotero habría perdido su visa de trabajo por un periodo prolongado, lo que limitaría su regreso al beisbol en Estados Unidos.

Firmado en 2024 por 750 mil dólares, Cruz era considerado uno de los principales prospectos de la organización, ubicado entre los mejores del sistema. Su desarrollo ya estaba en pausa por una cirugía en el codo derecho, la cual lo proyectaba a perder gran parte de la temporada 2026.