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Antena de 30 metros se desploma sobre viviendas en la GAM y moviliza a cuerpos de emergencia

La caída de una torre de radiocomunicaciones generó una intensa movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Gustavo A. Madero. / @SGIRPC_CDMX
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:32 - 09 mayo 2026
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El accidente provocó daños materiales y una intensa movilización de Bomberos y Protección Civil en la alcaldía Gustavo A. Madero

Una antena de radiocomunicaciones de aproximadamente 30 metros de altura cayó la tarde de este sábado sobre dos viviendas en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. De acuerdo con autoridades capitalinas, no se reportaron personas lesionadas, aunque el incidente obligó a evacuar preventivamente a 10 personas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la estructura colapsó en el cruce de Eje Norte y la calle Martha, donde provocó afectaciones en la losa de un baño y daños parciales en la barda perimetral de otro inmueble.

Autoridades acordonaron la zona y realizaron revisiones estructurales tras la caída de la enorme estructura metálica. / @SGIRPC_CDMX

¿Qué pasó con la antena que cayó en Gustavo A. Madero?

Según el reporte oficial, la antena tenía una base de aproximadamente dos metros y cayó directamente sobre las viviendas ubicadas en la colonia Guadalupe Tepeyac. Tras el incidente, cuerpos de emergencia acordonaron la zona para evitar mayores riesgos y comenzaron las labores de revisión estructural.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y personal de Protección Civil participaron en las maniobras de atención, evaluación de daños y supervisión de inmuebles cercanos. Las autoridades señalaron que las revisiones permitieron descartar afectaciones mayores en otras construcciones aledañas.

La SGIRPC detalló que la evacuación preventiva de los habitantes se realizó de manera ordenada mientras continuaban las labores de inspección y retiro de la estructura.

Vecinos fueron evacuados de manera preventiva luego del desplome de la antena en calles de la GAM. / @SGIRPC_CDMX

Autoridades investigan responsabilidades por la caída de la estructura

Personal de la alcaldía Gustavo A. Madero acudió al sitio para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente y determinar las posibles responsabilidades derivadas del accidente.

Además, autoridades capitalinas informaron que ya se estableció contacto con la empresa encargada de la instalación de la antena para dar seguimiento al caso y atender los daños ocasionados en las viviendas afectadas.

Hasta el momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reiteró que el incidente dejó únicamente daños materiales y que se mantendrá vigilancia en la zona para prevenir riesgos adicionales.

Protección Civil informó que 10 personas fueron evacuadas tras el colapso de la estructura metálica. / @SGIRPC_CDMX
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