Lloró al pedir ayuda por su madre desaparecida y ahora es el principal sospechoso en CDMX / VIDEO

Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por una mujer desaparecida en la Ciudad de México dio un giro inesperado. Fernando “N”, de 21 años, quien días atrás apareció llorando en entrevistas para pedir ayuda y localizar a su madre, ahora fue detenido como principal sospechoso del caso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el joven denunció la desaparición de María Teresa Molina Hernández, de 55 años, el pasado 1 de mayo, no obstante, el joven declaró que la última vez que vio a su madre fue el pasado 25 de abril, cuando salió de su casa en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, con dirección al Centro Histórico.

También explicó que no reportó de inmediato su desaparición porque, según dijo, ella acostumbraba realizar viajes de trabajo con frecuencia. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades concluyeron que la mujer presuntamente nunca salió de su domicilio.

La desaparición de María Teresa Molina Hernández continúa bajo investigación de la FGJCDMX./ Fiscalía CDMX

Fiscalía encontró indicios dentro de la casa

Las investigaciones de la FGJCDMX incluyeron revisión de cámaras de seguridad, análisis telefónicos y trabajos periciales. Con esos datos, las autoridades determinaron que María Teresa presuntamente no abandonó la vivienda familiar.

Durante un cateo realizado el pasado 5 de mayo, agentes ministeriales localizaron indicios biológicos dentro del inmueble, lo que fortaleció la hipótesis de una posible agresión ocurrida en el lugar.

Con esa información, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Fernando “N”, quien fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras se define su situación jurídica.

El joven fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras se define su situación jurídica. / X: @c4jimenez

Fernando “N” pidió ayuda públicamente para encontrar a su mamá

Antes de ser detenido, Fernando “N” ofreció entrevistas a medios de comunicación en las que aparecía llorando y solicitando apoyo ciudadano para localizar a su madre.

En sus declaraciones, aseguró que mantenía una buena relación con ella y que dependía completamente de su apoyo, por lo que el caso generó conmoción en redes sociales tras darse a conocer su detención.

Fernando “N” apareció llorando en entrevistas para pedir ayuda por la desaparición de su madre; ahora es investigado por el caso. / Fiscalía CDMX

María Teresa Molina sigue desaparecida

Hasta el momento, la FGJCDMX mantiene abierta la investigación y continúa con las labores para localizar a María Teresa Molina Hernández.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre el paradero de la mujer ni han detallado si existen más personas involucradas en el caso.