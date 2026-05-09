Estadio Jalisco 'se olvida' de Atlas y felicita a Chivas por su aniversario

Las Chivas Rayadas del Guadalajara continúan celebrando su 120 aniversario y las muestras de cariño hacia el club rojiblanco no se han detenido. Una de las felicitaciones más emotivas llegó por parte del Estadio Jalisco, inmueble que fue casa del Rebaño Sagrado durante gran parte de su historia y escenario de algunos de los momentos más importantes del futbol mexicano.

A través de redes sociales, el Estadio Jalisco compartió un mensaje especial para el conjunto tapatío, destacando el vínculo histórico que existe entre ambas instituciones. "El Estadio Jalisco se enorgullece de ser casa del Club Deportivo Guadalajara, escenario de grandes momentos que forman parte de la historia del futbol mexicano", publicó el recinto junto con imágenes históricas de Chivas.

El estadio, inaugurado oficialmente el 31 de enero de 1960, se convirtió rápidamente en un símbolo para la afición rojiblanca y en el escenario donde el Guadalajara consolidó buena parte de su grandeza dentro de la Liga MX.

El Estadio Jalisco se enorgullece de ser casa del Club Deportivo Guadalajara, escenario de grandes momentos que forman parte de la historia del fútbol mexicano.



Hoy celebramos 120 años de pasión, tradición y legado ¡Felicidades, @Chivas! 🔴⚪#EstadioJalisco #Chivas #120Años pic.twitter.com/zYv4irhu5x — Estadio Jalisco (@estadiojalofic) May 8, 2026

Los ocho títulos de Chivas cuando jugaba en el Jalisco

Durante su etapa como local en el Estadio Jalisco, Chivas conquistó ocho campeonatos de liga. El primero llegó en la temporada 1960-61, cuando el equipo terminó como líder con 39 puntos y confirmó el dominio del llamado Campeonísimo en el futbol mexicano.

Posteriormente, el Rebaño consiguió tres títulos más de manera consecutiva en las campañas 1961-62, 1963-64 y 1964-65, convirtiéndose en una auténtica potencia del balompié nacional gracias a una generación histórica integrada únicamente por futbolistas mexicanos.

La siguiente conquista rojiblanca llegó en la temporada 1969-70, cuando Guadalajara volvió a levantar el título tras sumar 45 unidades y reafirmar su protagonismo en el futbol mexicano.

Salvador Reyes (derecha) en el vestidor | MEXSPORT

Las finales inolvidables en Guadalajara

Décadas más tarde, el Estadio Jalisco volvió a ser escenario de momentos históricos para Chivas. En la temporada 1986-87, ya con el sistema de Liguilla instaurado, el Rebaño derrotó a Cruz Azul en la final con marcador global de 4-2 para conquistar un nuevo campeonato ante una afición completamente entregada.

Uno de los títulos más recordados llegó en el torneo Verano 1997, cuando Guadalajara consiguió la décima estrella de su historia. En aquella Liguilla, Chivas eliminó a Santos Laguna y Atlético Morelia antes de derrotar a Toros Neza en la final con un contundente marcador global de 7-2.

La última Final de Chivas en el Estadio Jalisco fue en el Apertura 2006, aunque la Vuelta ante Toluca fue en el Nemesio Díez.