Chivas borra a su máximo goleador de sus festejos de aniversario

Chivas cumple este viernes 8 de mayo 120 años de existencia, por lo que a través de sus redes sociales han mostrado mensajes de felicitación; sin embargo, ha llamado la atención que uno de los jugadores que marcó una época con el equipo ha quedado completamente borrado del aniversario rojiblanco.

Omar N, actualmente bajo un proceso con la ley debido a sus recientes acusaciones por presunto abuso sexual a una menor, fue completamente excluido de cualquier imagen de felicitación, esto a pesar de ser el máximo goleador del equipo en la rama varonil.

La familia de Omar N asegura que lo están extorsionando | IMAGO7

Adiós a su máximo goleador

En su publicación de los 120 años, Chivas publicó un collage en el cual ha incluido a muchas de sus leyendas en la historia del futbol mexicano, con nombres como Salvador Reyes, quien queda en medio como el principal de los jugadores a resaltar; también aparece Jorge Vergara, Carlos Salcido, Fernando Quirarte, 'Tigre' Sepúlveda y más.

Incluso el club ha agregado a Armando 'La Hormiga' González, quien recientemente fue campeón de goleo y estuvo a punto de serlo en un par de ocasiones de manera consecutiva. Además, el equipo también ha decidido poner a dos de las jugadoras más relevantes del equipo femenil: Carolina Jaramillo y la ahora máxima goleadora de ambas ramas, Alicia Cervantes.

Una familia de millones, el orgullo de generaciones, una identidad única para vivir el futbol 🔴⚪️



Legado, historia y tradición. Esto es Chivas. 🇲🇽 🐐#120AñosDeLegado pic.twitter.com/0Flf4NdbnB — CHIVAS (@Chivas) May 8, 2026

Pero dentro de los jugadores que han quedado fuera de la imagen se encuentran Javier Chicharito Hernández y el máximo goleador de la rama varonil: Omar Bravo, a quien ya han pedido los fanáticos en los comentarios de la publicación, algunos de ellos argumentando que pese a los problemas que ha tenido en su vida personal, eso no tiene nada que ver con su trayectoria como futbolista.

Felicitaciones para el Rebaño

El 120 aniversario de Chivas provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde clubes mexicanos, equipos internacionales, exjugadores y figuras del deporte reconocieron la importancia histórica del Rebaño Sagrado dentro del futbol mexicano.

Instituciones como Tigres, Pachuca, Puebla, la Selección Mexicana y hasta la Liga MX dedicaron mensajes especiales al Guadalajara, destacando la identidad, tradición y legado que ha construido el club rojiblanco a lo largo de más de un siglo de historia.

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