Roxana “N” estaba activa en redes tras caso Vicente, denuncia familia

El caso del pequeño Vicente “N”, el niño de apenas tres años que murió tras permanecer más de 12 horas encerrado dentro de una camioneta en Mexicali, Baja California, continúa generando indignación en todo el país, especialmente después de las nuevas declaraciones realizadas por el padre del menor, quien acusó que la muerte de su hijo no fue un simple descuido.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, la presunta responsable del fallecimiento sería Roxana “N”, madre del menor, quien habría olvidado a Vicente dentro del vehículo luego de regresar de una fiesta donde consumió bebidas alcohólicas.

Sin embargo, para la familia paterna del niño, los hechos van más allá de una omisión negligente. Juan Carlos, padre de Vicente, afirmó públicamente que Roxana “N” permaneció activa en redes sociales y continuó consumiendo alcohol dentro de su domicilio mientras el pequeño seguía atrapado dentro de la camioneta.

Roxana 'N' tuvo su primera audiencia tras ser acusada de la muerte de su hijo en días pasados / Especial

Así ocurrió la muerte del pequeño Vicente

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 6 de mayo, María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, detalló la cronología del caso que ha conmocionado a la ciudadanía. Según explicó la fiscal, el 1 de mayo Roxana “N” acudió junto a Vicente a una fiesta a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva negra modelo 2022. Durante la reunión, la mujer consumió bebidas alcohólicas.

Alrededor de las 23:00 horas, Roxana regresó junto al menor al fraccionamiento La Rioja, en Mexicali. Vicente viajaba en el asiento trasero sujeto a su silla de seguridad.

La investigación señala que al llegar al domicilio, la mujer descendió de la unidad y cerró el vehículo, dejando al niño dentro. Entre las 23:00 horas del 1 de mayo y la 1:30 horas del 2 de mayo, Vicente permaneció encerrado dentro de la camioneta bajo temperaturas extremas.

Fue hasta la madrugada del 2 de mayo cuando se recibió el reporte al C5. Al llegar los cuerpos de emergencia, encontraron al menor ya sin vida. La Fiscalía precisó que la causa de muerte habría sido un golpe de calor provocado por permanecer tantas horas dentro del vehículo cerrado.

La familia del pequeño vicente asegura que la mujer estaba activa en redes el día de la tragedia / Especial

Fiscalía acusa homicidio por omisión con dolo eventual

Tras las investigaciones iniciales y las pruebas toxicológicas realizadas a Roxana “N”, las autoridades confirmaron que la mujer dio positivo a alcohol en su organismo. Por ello, el delito que actualmente le imputan es: “Homicidio por omisión impropia con dolo eventual”

La fiscal explicó que este tipo de acusación se sustenta en que la mujer, al colocarse intencionalmente en estado de ebriedad, era consciente del riesgo que podía generar para terceros, incluido su hijo.

Revelan imágenes de la fiesta previa antes de que Roxana dejara al pequeño encerrado en una camioneta / Especial

Padre de Vicente acusa “premeditación”

Las declaraciones más fuertes surgieron por parte de Juan Carlos, padre del pequeño Vicente, quien rechazó que el caso sea tratado únicamente como negligencia.

En entrevista con Imagen Televisión, aseguró que Roxana “N” demuestra una presunta falta total de preocupación por el menor. “Fue premeditado porque ella estaba compartiendo historias (en redes sociales), seguía tomando dentro de su casa”, declaró.

El padre también aseguró que durante la primera audiencia judicial la acusada no mostró arrepentimiento por lo sucedido: “Nunca pidió perdón, no dijo nada de su hijo”, señaló.

El papá de Vicente ha revelado que su expareja no muestra signos de arrepentimiento / Especial

Próxima audiencia será el 9 de mayo

La defensa legal de Roxana “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo 9 de mayo cuando se determine si la mujer será vinculada formalmente a proceso.

Mientras tanto, el caso sigue provocando indignación social y fuertes reacciones en Baja California y en distintas partes del país. La gobernadora Marina del Pilar también se pronunció sobre el tema y aseguró conocer a ambos padres debido a que sus hijos mayores coincidieron en el preescolar.