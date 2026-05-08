Detienen a líder sindical de la FGR en CDMX por presunta violencia familiar

Humberto “N”, identificado como secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en una agresión contra su pareja sentimental.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura ocurrió en el cruce de avenida División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, luego de que policías capitalinos intervinieran tras un reporte de violencia familiar.

Los primeros reportes señalan que los hechos ocurrieron durante la noche del jueves 7 de mayo, cuando elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia relacionada con una presunta agresión.

Humberto “N”, líder sindical de la FGR, fue detenido en la alcaldía Coyoacán tras una denuncia por presunta violencia familiar. / RS

¿Qué se sabe de la detención del líder sindical de la FGR?

Según la información difundida por autoridades y registros oficiales, Humberto “N” fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y posteriormente trasladado ante el Ministerio Público.

La víctima habría sido atendida por paramédicos debido a lesiones y una crisis nerviosa derivada de la presunta agresión.

El dirigente sindical fue presentado ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar en la CDMX. / @c4jimenez

Autoridades investigan

Tras la detención, el dirigente sindical fue llevado a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, ni la FGR ni la representación sindical han emitido un posicionamiento público sobre el caso.