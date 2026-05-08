Así le fue a Chivas en sus últimos aniversarios en Liga MX

Las celebraciones de aniversario de las Chivas en los últimos años han estado acompañadas de emociones intensas, aunque también de varias frustraciones deportivas. Mientras el club rojiblanco festeja su aniversario número 120, el balance del equipo ha sido agridulce en la Liga MX.

¿Cómo ha sido el recuento?

En el Clausura 2021, durante el aniversario 115, el Rebaño logró clasificarse al Repechaje luego de finalizar en la novena posición de la tabla general. Sin embargo, la ilusión terminó rápidamente, pues fueron superados de manera contundente por el Pachuca con marcador de 4-2, quedando eliminados en una noche que dejó muchas dudas en el proyecto deportivo rojiblanco.

Para el Clausura 2022, correspondiente al aniversario 116, las Chivas nuevamente alcanzaron la fase de Repechaje. En aquella edición consiguieron eliminar a los Pumas, recuperando esperanza entre la afición; sin embargo, el sueño terminó en los Cuartos de Final tras caer frente al odiado rival de ciudad, Atlas, en una serie que golpeó fuerte el ánimo del Guadalajara.

Equipo de Chivas en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2022 | IMAGO7

El Clausura 2023, aniversario 117, representó probablemente el torneo más destacado de los últimos años para el conjunto tapatío. Chivas terminó tercero de la clasificación general y firmó una Liguilla memorable: eliminó al Atlas en Cuartos de Final y posteriormente dejó fuera al América en Semifinales, desatando la euforia de su afición. No obstante, en la Final terminaron cayendo ante Club Tigres en una dramática serie que les arrebató el título.

La historia se repitió parcialmente en el Clausura 2024, aniversario 118. El Guadalajara finalizó sexto de la tabla y logró su boleto directo a la Liguilla. En Cuartos de Final eliminaron al Toluca, mostrando un futbol sólido; pero nuevamente apareció el América como verdugo en Semifinales, dejando a Chivas una vez más a las puertas de la gran final del futbol mexicano.

Victoria de Tigres sobre Chivas en el Clausura 2024 | IMAGO7

El Clausura 2025 fue completamente distinto y quedó marcado como uno de los peores torneos recientes en época de aniversario. Durante la celebración número 119, el equipo rojiblanco ni siquiera logró clasificar al Play In, firmando una campaña decepcionante que generó críticas hacia jugadores, directiva y cuerpo técnico, además de incrementar la presión por devolver al club al protagonismo.

Pulido ante la eliminacion de Chivas en el Clausura 2025|IMAGO7

¿Logrará la remontada?

Ahora, en el Clausura 2026 y en pleno aniversario 120, Chivas vuelve a enfrentar un escenario complicado. El equipo perdió 3-1 ante Tigres en la Ida de los Cuartos de Final y está obligado a buscar la remontada en el Akron si quiere mantener viva la esperanza de conquistar el campeonato.

La misión no luce sencilla, pero el Guadalajara intentará apoyarse en su historia y en el respaldo de su afición para escribir un nuevo capítulo memorable ante un siempre complicado equipo felino que llega con el ánimo en lo más alto tras avanzar a la Final de la Concachampions.

Clausura 2021 (Aniversario 115): Chivas eliminado en Repechaje ante Pachuca

Clausura 2022 (Aniversario 116): Chivas eliminado en Cuartos de Final ante Atlas

Clausura 2023 (Aniversario 117): Chivas subcampeón tras caer en la Final ante Tigres

Clausura 2024 (Aniversario 118): Chivas eliminado en Semifinales ante el América

Clausura 2025 (Aniversario 119): Chivas se quedó en Fase regular