Clubes, leyendas y figuras del futbol felicitan a Chivas por su 120 aniversario

Las celebraciones por el 120 aniversario de Chivas no pasaron desapercibidas en el mundo del futbol. A través de redes sociales, diversos clubes, exfutbolistas, leyendas rojiblancas y figuras deportivas enviaron mensajes de felicitación al Rebaño Sagrado por alcanzar más de un siglo de historia.

La institución tapatía, una de las más populares y ganadoras del futbol mexicano, recibió muestras de reconocimiento tanto en México como en el extranjero.

Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

Clubes mexicanos e internacionales se unieron a los festejos rojiblancos

Equipos de la Liga MX, otras instituciones del futbol mundial y hasta la misma Selección Mexicana dedicaron publicaciones especiales para felicitar a Chivas por su aniversario 120, destacando la importancia histórica del Guadalajara dentro del balompié mexicano.

🔴⚪ | Hoy reconocemos los 120 años de historia de las @Chivas, uno de los clubes más representativos y tradicionales del futbol mexicano. ⚽🐐



A lo largo de más de un siglo, el Rebaño Sagrado ha dejado huella en generaciones de aficionados, construyendo una identidad única… pic.twitter.com/5O6krrt2kB — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) May 8, 2026

🥳 | Desde la Bella Airosa, le deseamos un feliz aniversario a @Chivas pic.twitter.com/Ak9ubM0mqi — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 8, 2026

🎂 ¡Hoy felicitamos a @Chivas por sus 120 años de historia y tradición! pic.twitter.com/PoccjWzFld — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 8, 2026

¡Felices 120 años de historia a los @Chivas 🅱️ros 🎂!



Al rato le piden al Mariachi 🎺 la de 'Cielito lindo', pa' que rifen en su próximo partido. 🎶😎#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/Y9r6wAeBnO — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 8, 2026

Leyendas y exjugadores recordaron su paso por el Rebaño Sagrado

El mismo Amaury Vergara, exfutbolistas, ídolo rojiblanco y figuras históricas también compartieron mensajes emotivos para celebrar a la institución que marcó sus carreras y que sigue siendo una de las más representativas del país.

Hoy es el aniversario 120 del Club Deportivo Guadalajara. Hay muchos valores que nos definen, pero lo más

importante es la afición que siempre ha estado ahí, que ha acompañado al equipo en sus momentos históricos

y en la adversidad. pic.twitter.com/ac541l946r — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 8, 2026

🔴⚪️ @Chivas cumple hoy 120 años de historia y tradición en el futbol mexicano. Muchas felicidades al presidente @Amauryvz, a los jugadores y jugadoras, directiva, cuerpos técnicos, trabajadores, así como a la gran afición del #RebañoSagrado que siguen construyendo a través de… pic.twitter.com/YCbupARBbR — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) May 8, 2026

Enhorabuena al Rebaño Sagrado por sus 1️⃣2️⃣0️⃣ años de historia y por representar con orgullo lo que significa ser mexicano. 🇲🇽🔴⚪️🐐



¡FELICIDADES ROJIBLANCOS! 🥳🎉#Aniversario | #120AñosDeHistoria | #SomosMéxico pic.twitter.com/XfhbrsnNUk — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 8, 2026

GUADALAJARA, GUADALAJARAAAAA… 🎶



¡¡¡ Hoy La Perla Tapatía está de fiesta !!! 🎉😮‍💨



Muchas felicidades a @Chivas y @ChivasFemenil nada más y nada menos que por sus 1️⃣2️⃣0️⃣ años de historia, identidad y por regalarnos un futbol que ha marcado época. 🔴⚪️#Aniversario |… pic.twitter.com/NfN3lGwQ6w — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 8, 2026

Miles de aficionados aprovecharon la fecha para recordar campeonatos, jugadores históricos y momentos inolvidables del club, convirtiendo el aniversario rojiblanco en tendencia en distintas plataformas digitales.