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Futbol

Clubes, leyendas y figuras del futbol felicitan a Chivas por su 120 aniversario

Tigres vs Chivas | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:26 - 08 mayo 2026
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El Rebaño Sagrado recibió múltiples mensajes de felicitación por sus 120 años de historia, tanto de equipos nacionales e internacionales como de exjugadores y personalidades del deporte

Las celebraciones por el 120 aniversario de Chivas no pasaron desapercibidas en el mundo del futbol. A través de redes sociales, diversos clubes, exfutbolistas, leyendas rojiblancas y figuras deportivas enviaron mensajes de felicitación al Rebaño Sagrado por alcanzar más de un siglo de historia.

La institución tapatía, una de las más populares y ganadoras del futbol mexicano, recibió muestras de reconocimiento tanto en México como en el extranjero.

Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

Clubes mexicanos e internacionales se unieron a los festejos rojiblancos

Equipos de la Liga MX, otras instituciones del futbol mundial y hasta la misma Selección Mexicana dedicaron publicaciones especiales para felicitar a Chivas por su aniversario 120, destacando la importancia histórica del Guadalajara dentro del balompié mexicano.

Leyendas y exjugadores recordaron su paso por el Rebaño Sagrado

El mismo Amaury Vergara, exfutbolistas, ídolo rojiblanco y figuras históricas también compartieron mensajes emotivos para celebrar a la institución que marcó sus carreras y que sigue siendo una de las más representativas del país.

Miles de aficionados aprovecharon la fecha para recordar campeonatos, jugadores históricos y momentos inolvidables del club, convirtiendo el aniversario rojiblanco en tendencia en distintas plataformas digitales.

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
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