Posponen otra vez audiencia de “El Mayo” Zambada: ¿cuándo será?

La audiencia de sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada fue aplazada nuevamente en Estados Unidos y ahora se llevará a cabo el próximo 20 de julio de 2026 en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. La decisión fue tomada por el juez Brian Cogan, luego de que la defensa del narcotraficante solicitara más tiempo para preparar argumentos antes de la condena.

Zambada García, considerado uno de los fundadores y líderes históricos del Cártel de Sinaloa, permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en julio de 2024.

Este es el segundo ajuste en el proceso judicial de Ismael “El Mayo” Zambada. En un inicio, la audiencia estaba programada para el 13 de abril, pero después fue reprogramada para el 18 de mayo. La defensa del capo mexicano solicitó una nueva prórroga al asegurar que requiere más tiempo para recopilar pruebas y documentación con las que busca obtener una condena menor.

La defensa del fundador del Cártel de Sinaloa solicitó más tiempo para presentar pruebas ante la corte estadounidense. / AP

¿Por qué se aplazó la sentencia de “El Mayo” Zambada?

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses y registros de la corte, la defensa pidió más tiempo para presentar información y pruebas que puedan influir en la sentencia final. El juez Brian Cogan estableció nuevas fechas clave dentro del proceso: 6 de julio: fecha límite para que la defensa entregue su memorando de sentencia.

13 de julio: plazo para que la fiscalía responda a los argumentos de los abogados.

20 de julio: audiencia definitiva para conocer la condena.

La defensa también ha mencionado problemas de salud y presuntos síntomas de deterioro mental del capo mexicano como parte de los elementos que buscan incorporar al caso.

La defensa de Zambada busca reducir la posible sentencia con nuevos documentos y argumentos legales. / RS

“El Mayo” se declaró culpable en Estados Unidos

En agosto de 2025, Ismael “El Mayo” Zambada admitió su culpabilidad ante una corte federal de Estados Unidos y desistió de continuar con un juicio.

El líder criminal reconoció su participación en delitos vinculados con tráfico de drogas, operaciones de lavado de dinero y posesión de armas, además de aceptar que encabezó una organización delictiva por varios años.

Aunque inicialmente enfrentaba 17 acusaciones federales, el proceso quedó reducido tras un acuerdo con las autoridades estadounidenses; sin embargo, todavía podría recibir una sentencia de cadena perpetua.