Niño muere olvidado en camioneta por golpe de calor en Mexicali; detienen a su madre
Un caso ocurrido en Mexicali, Baja California, generó conmoción luego de que un menor identificado como Vicente, de 3 años de edad, muriera tras permanecer más de 12 horas dentro de una camioneta, en condiciones de calor extremo.
Las autoridades confirmaron la detención de la madre, identificada como Roxana “N”, quien es investigada por su posible responsabilidad en los hechos.
Menor murió dentro de un vehículo
De acuerdo con los reportes, el niño fue localizado al interior de un automóvil, donde permaneció por un periodo prolongado.
Las altas temperaturas registradas en la región, que superan los 40 grados centígrados, habrían provocado un golpe de calor, causa asociada a su fallecimiento.
Investigación en curso
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que el menor permaneció dentro del vehículo.
Se busca determinar si existió omisión, negligencia u otra conducta con implicaciones legales.
De acuerdo con reportes de medios locales, la madre habría salido durante la noche previa y regresado a su domicilio en la madrugada.
Estas versiones señalan que la mujer se encontraba en estado de ebriedad, lo que forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades.
Permaneció horas dentro del auto
Según la información difundida, la mujer habría ingresado a su vivienda, se bañó y posteriormente se quedó dormida, sin percatarse de que el menor permanecía dentro de la camioneta.
Las versiones indican que fue hasta aproximadamente 12 horas después cuando recordó la situación y salió a buscar al niño.
Hallazgo del menor
Al llegar al vehículo, el menor ya no contaba con signos vitales, presuntamente como consecuencia del tiempo prolongado dentro del automóvil.
El caso activó la movilización de autoridades y servicios de emergencia en el lugar.
Tras los hechos, elementos de seguridad procedieron a la detención de la madre, quien quedó a disposición de la Fiscalía.
La autoridad ministerial continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
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