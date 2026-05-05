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Niño muere olvidado en camioneta por golpe de calor en Mexicali; detienen a su madre

El pequeño Vicente de 3 años fue olvidado por su madre en una camioneta/RRSS
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:15 - 05 mayo 2026
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Los reportes señalan que Roxana ‘N’ se fue de fiesta y al volver a casa se quedó dormida, acordándose de su hijo más de 12 horas después

Un caso ocurrido en Mexicali, Baja California, generó conmoción luego de que un menor identificado como Vicente, de 3 años de edad, muriera tras permanecer más de 12 horas dentro de una camioneta, en condiciones de calor extremo.


Las autoridades confirmaron la detención de la madre, identificada como Roxana “N”, quien es investigada por su posible responsabilidad en los hechos.

El lamentable hecho sucedió en Mexicali, una de las ciudades más calurosas del país/Pixabay

Menor murió dentro de un vehículo

De acuerdo con los reportes, el niño fue localizado al interior de un automóvil, donde permaneció por un periodo prolongado.


Las altas temperaturas registradas en la región, que superan los 40 grados centígrados, habrían provocado un golpe de calor, causa asociada a su fallecimiento.

El menor de edad permaneció más de 12 horas encerrado en esta camioneta, con temperaturas superiores a los 40°C/RRSS

Investigación en curso

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que el menor permaneció dentro del vehículo.


Se busca determinar si existió omisión, negligencia u otra conducta con implicaciones legales.


De acuerdo con reportes de medios locales, la madre habría salido durante la noche previa y regresado a su domicilio en la madrugada.


Estas versiones señalan que la mujer se encontraba en estado de ebriedad, lo que forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades.

Permaneció horas dentro del auto

Según la información difundida, la mujer habría ingresado a su vivienda, se bañó y posteriormente se quedó dormida, sin percatarse de que el menor permanecía dentro de la camioneta.


Las versiones indican que fue hasta aproximadamente 12 horas después cuando recordó la situación y salió a buscar al niño.

La madre del menor ya fue detenida luego de su fatal olvido/RRSS

Hallazgo del menor

Al llegar al vehículo, el menor ya no contaba con signos vitales, presuntamente como consecuencia del tiempo prolongado dentro del automóvil.


El caso activó la movilización de autoridades y servicios de emergencia en el lugar.


Tras los hechos, elementos de seguridad procedieron a la detención de la madre, quien quedó a disposición de la Fiscalía.


La autoridad ministerial continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

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