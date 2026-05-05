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Futbol

Piojo Herrera pide joya del América para el Atlante

Club América | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 08:09 - 05 mayo 2026
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El todavía comentarista de TUDN lanzó un comentario durante el juego de Pumas vs América

La afición ‘Azulgrana’ ya espera con ansias el regreso del Atlante a la Liga MX, después de varios años en la Liga de Expansión, ahora con aires renovados desde el banquillo con la presencia de Miguel Herrera quien dejó un comentario que ha generado la ilusión.

Durante la reciente transmisión de TUDN, en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pumas y América el todavía comentarista lanzó su gusto por Ramón Juárez, todo esto mientras realizaba una buena jugada en la zona defensiva tras ingresar de cambio por el lesionado Cristian Borja.

“¡Que me lo presten!”, resaltó el Piojo Herrera mientras indicaba que no entendía como el zaguero mexicano ha dejado de tener constancia en el equipo Azulcrema ante su buen futbol; además resaltó que fue él quien lo debutó con el equipo y simplemente dejó elogios para el exseleccionado del Tri.

Ramón Juárez | IMAGO7

El regreso soñado del Atlante

Atlante se prepara para su regreso triunfal a la Liga MX, equipo que confirmó lo que era un secreto a voces: Miguel Herrera será su primer director técnico en esta nueva etapa. Los Potros de Hierro volverán al máximo circuito tras la adquisición de Mazatlán a partir del Apertura 2026.

Afición de Atlante en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Atlante en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En sus primera palabras el DT mexicano expresó su sentir ante esta oportunidad compagina con el retorno de ‘El Equipo del Pueblo’: "Atlante está donde tiene que estar: en Primera División.Y esto exige carácter, trabajo y resultados; ahora toca competir, estar a la altura de este escudo.

“¡Gracias por la oportunidad y la confianza!", fue la primera declaración que hizo Miguel Herrera, vía sus redes sociales con una publicación en Instagram luego de que el club hizo oficial su contratación. Por lo pronto, el estratega continuará con sus funciones como analista de TUDN al menos por un par de meses más.

Miguel Herrera y Emilio Escalante | IMAGO7

¿Llegará la revancha e Liga MX?

Desde aquel título de Liga MX que consiguiera con el América en el Apertura 2018 el mexicano no ha podido alzar otra corona de la liga domestica pese a tener rodaje en otros equipos tras la salida de Coapa con equipos como Tijuana y Tigres; por lo que, esto será su revancha en busca de hacer historia.

Xolos de Tijuana fue el último en el cual Miguel Herrera estuvo al frente. El experimentado estratega estuvo dos torneos y medio con los fronterizos, de mediados del Clausura 2023 hasta el final del Clausura 2024. Su último partido fue la Jornada 17 de este último certamen y dicho compromiso finalizó con derrota 4-1 ante Tigres.

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