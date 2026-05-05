"No se refleja la realidad": Mbappé se defiende tras críticas por su escapada a Italia

Algo parece roto al interior de Real Madrid. Ya sin Copa del Rey ni Champions League y a punto de perder LaLiga, el club merengue atraviesa un momento de crisis, agravado por las recientes críticas a Kylian Mbappé.

El francés salió de cambio en los minutos finales del partido contra Real Betis el 24 de abril y se ausentó del compromiso ante Espanyol este fin de semana pasado. Sin embargo, el jugador fue visto en Italia con Ester Expósito, lo que acarreó múltiples críticas contra el delantero.

Kylian Mbappé con Real Madrid en LaLiga | AP

Kylian Mbappé se defiende de las críticas

Según la prensa española, Mbappé contó con el visto bueno de los médicos del club para viajar a Cerdeña durante su recuperación. No obstante, circularon rumores de que algunos de sus compañeros se molestaron y se lo hicieron saber al cuerpo técnico comandado por Álvaro Arbeloa.

De igual forma, la afición merengue ha cuestionado el nivel de compromiso de Mbappé, por irse de vacaciones mientras se recupera de su lesión. En ese contexto, el entorno de Kylian mandó un comunicado para defender las acciones del futbolista.

"Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo", se lee en el comunicado compartido via AFP.

Mbappé en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

El mismo texto señala que los rumores y la especulación reciente "no se refleja la realidad de su implicación diaria con el equipo". Por ahora, Mbappé está de regreso en España y, según el diario Marca, este martes entrenó por su cuenta para prepararse para el Clásico de España contra Barcelona el próximo domingo.

¿Qué viene para Real Madrid?

Con la victoria 0-2 ante Espanyol, el conjunto blanco mantiene una mínima esperanza de pelear por el título en LaLiga contra el Barça. Sin embargo, para ello necesita ganar el Clásico el próximo domingo 10 de mayo, así como sus tres últimos juegos y esperar que los culés pierdan los suyos.

Kylian Mbappé con Real Madrid en partido contra Real Betis en LaLiga | AP