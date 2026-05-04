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Futbol

Drama en el Real Madrid: Mendy se suma a la lista de lesionados

Ferland Mendy lesionado con el Real Madrid | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:02 - 04 mayo 2026
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El defensa francés se despide de la temporada con grave lesión.

Se confirma lo peor para el lateral francés del Real Madrid, Ferland Mendy. Una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, que le hará perderse hasta cinco meses hasta su recuperación.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución.

Mendy, quien llegó en el 2019 al club merengue por petición de Zinedine Zidane, tiene 30 años y ya cuenta con un amplio historial de lesiones, incluidas musculares; esta es la quinta lesión que tiene esta temporada.

Ferland Mendy del Real Madrid en un partido de LaLiga vs Celta de Vigo | AP

Las lesiones en el Real Madrid

Son 448 minutos los que suma sobre el césped en lo que va de la campaña, Mendy solo ha jugado nueve partidos, Xabi Alonso no pudo contar con el lateral zurdo hasta el 26 de noviembre.

En lo que va de la temporada el Real Madrid suma un total de 57 lesiones, pero la lesión de Mendy es un caso más en un equipo azotado por un problema que no puede ser casual. Sumadas a las 63 de la temporada pasada, son un total de 120 lesiones las que ha sufrido el conjunto blanco en los últimos dos años.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP
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