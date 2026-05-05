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Box

Julio César Chávez se rinde ante David Benavidez tras victoria: "Ahora sí me convenciste"

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:28 - 04 mayo 2026
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El 'Monstruo' tuvo una contundente victoria ante Gilberto 'Zurdo' Ramírez

La contundente victoria del 'Monstruo' sobre Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez no solo dejó un nocaut impactante, sino también un momento que rápidamente se volvió viral entre los aficionados al boxeo.

Luego del combate, Julio César Chávez se acercó al invicto peleador para reconocer su desempeño en el ring. El diálogo, cargado de respeto y sinceridad, evidenció la admiración que generó Benavidez tras una de las mejores actuaciones de su carrera.

Benavidez 'destrozó' por completo al 'Zurdo' | AP

El mensaje de Chávez a Benavidez tras su victoria

Durante el encuentro, Chávez no dudó en expresar su reconocimiento de manera directa: “Tengo que reconocer, cabr*n, eres un gran peleador”. Las palabras del histórico campeón mexicano sorprendieron por su franqueza y el momento en que llegaron.

Benavidez respondió con humildad y respeto, consciente del peso de ese elogio: “Gracias Julio, me da mucho orgullo oír estas palabras de ti y yo quiero ser como tú, tú eres un gran campeón”. El intercambio reflejó admiración mutua entre dos generaciones del boxeo.

La conversación continuó en un tono más cercano, incluso entre bromas. Chávez agregó: "Vas a ser mejor", a lo que el peleador respondió que seguirá sus pasos enfrentando a los mejores rivales, tal como lo hizo el ídolo mexicano durante su carrera.

Benavidez noquea al ‘Zurdo’ Ramírez y se roba la noche

Más allá del intercambio, la pelea fue dominada por completo por David Benavidez, quien no dejó margen de reacción a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. Desde el primer round, el “Monstruo” impuso condiciones con velocidad, precisión y contundencia.

El dominio se reflejó en el castigo constante al rostro de Ramírez, especialmente en el ojo derecho, que comenzó a mostrar daño evidente conforme avanzaban los episodios. A pesar de ello, el combate continuó bajo la supervisión del referee y el equipo médico.

David Benavidez vs 'Zurdo' Ramírez | AP

El desenlace llegó en el sexto asalto, cuando Benavidez conectó una ráfaga final que obligó al ‘Zurdo’ a arrodillarse en la lona. El referee detuvo la pelea de inmediato, desatando la euforia en la T-Mobile Arena y sellando una victoria que incluso hizo que Chávez cambiara su percepción: “Ahora sí me convenciste… soy Team Benavidez”.

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