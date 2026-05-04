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Box

¡Se fue antes de su pelea! Saúl ‘Canelo’ Álvarez abandona la arena previo a la llegada de David Benavidez

Benavidez 'destrozó' por completo al 'Zurdo' | AP CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:49 - 03 mayo 2026
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El tapatío asistió a la T-Mobile Arena para apoyar a Jaime Munguía, pero evitó coincidir con David Benavidez

La expectativa por un posible encuentro entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez volvió a crecer, pero terminó en nada. El tapatío se hizo presente en la arena para respaldar a su compatriota Jaime Munguía, aunque decidió retirarse antes de que su potencial rival apareciera.

Canelo apareció… pero no se quedó

La presencia de Canelo en la T-Mobile Arena generó revuelo entre los aficionados, quienes esperaban un posible cara a cara con David Benavidez, uno de los rivales más pedidos por el público.

Saúl 'Canelo' Álvarez | MEXSPORT

Sin embargo, el tapatío abandonó el recinto antes de que el estadounidense hiciera acto de presencia para su pelea contra el ‘Zurdo’ Ramírez, evitando así cualquier tipo de encuentro o interacción.

El gesto fue bien recibido por los aficionados mexicanos presentes, quienes reconocieron el respaldo del excampeón a otro representante del boxeo nacional como lo es Jaime Munguía en una función importante.

Jaime Munguía | AP

La pelea que todos quieren… sigue sin darse

La posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez continúa siendo uno de los combates más esperados en el mundo del boxeo.

Fue el propio estadounidense después de conseguir un nocaut ante el ‘Zurdo’, que sigue buscando la lucha con Canelo, hasta el punto de ofrecer facilidades para el tapatío, pero este no ha dado ninguna respuesta; también llegó a mencionar a Vibol entre uno de sus rivales próximos. 

David Benavidez vs 'Zurdo' Ramírez | AP
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