Pumas analiza protestar una presunta alineación indebida; América, con la consciencia tranquila

​Los Pumas analizarán mañana si protestan una presunta alineación indebida, dijeron fuentes a RÉCORD, luego de que después del partido entre los universitarios y el América se observa la supuesta salida de Miguel 'Shocker' Vázquez, quien aparentemente salió de la cancha y volvió a entrar.

​De acuerdo a lo que se maneja, cuando están atendiendo a Cáceres tras un choque de cabezas con Angulo al minuto 60, América prepara tres cambios en el centro del campo.

Jugadores de América y Pumas en duelo de Liguilla de Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué pasó?

​El cuarto árbitro muestra el primer cambio: entra al campo de juego totalmente el número 22 Espinosa y sale de la cancha completamente el número 32 Vázquez; con eso se completa el procedimiento del primer cambio. (No se ve una toma donde se aprecie el tablero, ahí debe aclararse, pero David Torrijos, reportero de RÉCORD, afirma haber escuchado su salida en el sonido local).

​En el segundo cambio, el cuarto árbitro marca en su tablero que sale el 20 Gutiérrez, quien abandona la cancha, y entra el 23 Veiga. En el tercer cambio, sale del terreno el 33 Salas y entra el 9 Henry Martín.

​América, al enterarse de la conmoción de Cáceres, vuelve a meter a la cancha al número 32 Vázquez, quien aparentemente ya había completado su procedimiento de cambio. Todo queda en evidencia cuando el cuarto árbitro no muestra el cartel del cambio del número 4 Cáceres y, en su lugar, regresó a la cancha el 32 Vázquez, quien ya había sido sustituido.

Miguel Vázquez, jugador de América | IMAGO7

La versión de América

​De acuerdo con Carlos Ponce de León, en las Águilas aseguran que no está en la cédula el cambio del Shocker porque así lo entendieron con el árbitro; es decir, aunque salió según el video, explicaron que por la conmoción no se contabilizó como cambio. En el reporte se asegura que Vázquez sí salió de la cancha, pero así se lo explicaron al colegiado.

​En Pumas aseguraron a RÉCORD no poder dar una versión oficial ya que se están recabando videos y testimonios, por lo que la protesta sobre una presunta alineación indebida está en el aire. Será hasta hoy cuando los universitarios puedan dar una tarjeta informativa sobre el tema, pero de ninguna manera pueden asegurar que van a protestar lo sucedido si no cuentan con las pruebas suficientes para hacerlo.